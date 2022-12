"Il giardino ritrovato": il ricavato della manifestazione benefica di Mestre devoluto a tre associazioni

E' stato consegnato stamani alle associazioni destinatarie, nel corso di un incontro nella sede del Municipio, a Mestre, il ricavato della manifestazione “Il giardino ritrovato”, che si è svolta nei giorni 19, 20 e 21 novembre scorsi nel parco di via Torre Belfredo, a Mestre in occasione della Festa della Madonna della Salute. All'incontro, servito a fare il punto sull'andamento di questa quinta edizione dell'evento, era presente l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, in rappresentanza dell'Amministrazione. Con lei anche il presidente della Pro Loco di Mestre Giampaolo Rallo e per l’associazione “Il Giardino ritrovato” Lorenza Lavini.

Anche quest'anno "Il giardino ritrovato" ha proposto un mercatino solidale animato da oltre venti associazioni, nonché da artisti e artigiani locali che hanno esposto le proprie opere, con 'gazebo di accoglienza' per raccogliere ulteriori offerte. Il denaro raccolto è stato consegnato oggi a tre associazioni. A "Sindrome di Sturge-Weber Italia", associazione dedicata all'omonima malattia rara, è andato un assegno di 1000 euro consegnato alla sua presidente Antonella Perini. A "Cfu Comitato fibromialgici uniti Odv" invece, rappresentato da Cristina Colautti, referente regionale per il Veneto è andata la somma di 500 euro e altri 500 euro sono stati infine devoluti alla "Scuola triveneta Cani Guida Aps", associazione di Selvazzano Dentro (Padova), nella persona di Davide Calore.

"E' importante il legame tra eventi e solidarietà - ha sottolineato l'assessore Mar - perché ci permette di fare del bene divertendoci o semplicemente uscendo dalla parrocchia, facendo un giro tra i gazebo delle associazioni. Una formula che è stata apprezzata dai cittadini. Grazie chi si è dedicato a questa manifestazione, mosso da spirito di grande solidarietà. Una fatica ricompensata dai risultati: un ringraziamento alle associazioni. E' stata una bella festa. La gente si è sentita a casa, è stata anche un'occasione per socializzare e tornare a vivere all'indomani della pandemia. Un momento di pace e serenità, le stesse che vi auguro anche per il prossimo Natale".

"In tutto sono stati coinvolti 11 operatori commerciali e 14 associazioni di volontariato, molte delle quali avevano aderito anche alle quattro precedenti edizioni" ha aggiunto Lorenza Lavini. "Presente quest'anno anche il gazebo della Commissione delle Elette della Municipalità Mestre Carpenedo impegnato a raccogliere fondi per il Centro antiviolenza. La gente comincia a riconoscere l'iniziativa e l'afflusso dei cittadini è stato notevole, tra loro anche visitatori provenienti dalla provincia. Grazie infine alla Pro loco di Mestre e al Comune e a coloro che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione. Sono stati bei giorni di aggregazione, speriamo di proseguire il prossimo anno".

"Il giardino ritrovato è partito da zero e ora è una manifestazione molto attesa. L'obiettivo, in questo caso solidale, è stato centrato" ha concluso Paola Mar. "Realizzare queste manifestazioni sul territorio richiede un grande impegno - spesso invisibile - da parte degli uffici dell'Amministrazione, ma è fonte di grande soddisfazioni per i cittadini. Grazie ai volontari che hanno contribuito e si sono messi in gioco dedicando alla città parte del proprio tempo, è grazie a loro se i risultati di questo e degli altri eventi del calendario 'Le città in festa' raggiungono il proprio obiettivo".