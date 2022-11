Solidarietà: torna sabato 26 novembre la Giornata nazionale della colletta alimentare

Torna sabato 26 novembre in tutta Italia e anche a Venezia e nel territorio metropolitano la Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata da Banco Alimentare Onlus. L'iniziativa, giunta alla 26esima edizione, è stata presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre, a Villa Querini, a Mestre. Per l'Amministrazione comunale è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini con la presidente di Banco Alimentare del Veneto Adele Biondani. Con loro il volontario di Colletta Alimentare Giampietro Celegato, il rappresentante di A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie - Sezione Riviera del Brenta Diego Pinton, Anna Brondino, rappresentante dell'Emporio della Solidarietà di Venezia e altri operatori e volontari coinvolti nell'organizzazione, tra cui un rappresentante dell'azienda che supporta la logistica.

Sono 111 i supermercati che aderiscono nella provincia di Venezia, nei quali, come ha spiegato la presidente Biondani, saranno attivi oltre 2100 volontari che indosseranno la pettorina di colore arancio del Banco Alimentare e che consegneranno un volantino sul quale sono indicati i prodotti più indicati per la donazione. Si tratta di alimenti non deperibili (verdure, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere) che saranno consegnati alle strutture caritative locali per il supporto alle persone in difficoltà.

"Ringrazio la presidente Biondani e tutto lo staff del Banco Alimentare che con le sue ramificazioni sul territorio sa coinvolgere e contagiare positivamente la collettività da ormai 26 edizioni", ha dichiarato Venturini. "Quella di sabato è una giornata molto importante, che non esaurisce l'impegno del Banco e dei volontari, il cui lavoro va avanti tutto l'anno, ma ha degli effetti che per noi si protraggono nelle settimane e nei mesi successivi. Perché gli alimenti raccolti vanno a supportare le mense, gli empori e tutte le realtà che assistono le famiglie in difficoltà".

"A tutti voi va il ringraziamento della città e dell'Amministrazione - ha proseguito l'assessore - siamo noi a beneficiare del vostro impegno e del vostro lavoro. Siamo consapevoli che, dopo la pandemia e con una crisi energetica che incide tanto sulle famiglie, chiedere di donare sia ancora più difficile. Ma abbiamo la consapevolezza che proprio nei momenti di maggiore difficoltà la generosità dei cittadini si rafforza ulteriormente".

Nel 2021, è stato sottolineato, in Veneto sono state distribuite quasi 6mila e 400 tonnellate di alimenti, pari a 12.7 milioni di pasti. Dal 26 novembre la Colletta proseguirà anche online, con la possibilità di continuare a donare alimenti su alcune piattaforme dedicate. Maggiori informazioni sul sito www.colletta.bancoalimentare.it.