L'assessore Besio a Roma per il convegno “Venezia all'alba del Terzo millennio tra storia, cultura ed economia”

Week-end di lavoro romano per l'assessore comunale Laura Besio, che ha partecipato al convegno “Venezia all'alba del Terzo millennio tra storia, cultura ed economia”, promosso, nell'ambito della sua 63^ Convocazione nazionale, dall'Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali.

Un evento finalizzato ad approfondire gli aspetti storici, culturali ed economici legati tanto alla città di Venezia, con l'importanza che nei secoli ha assunto a livello nazionale e internazionale, quanto alla "memoria" della Lira, che è nata proprio nel capoluogo lagunare (nel 1472 fu infatti emessa la "Lira Tron", per volontà del doge Nicolò Tron, ovvero il primo scambio monetario su base fisica), circostanza che è stata celebrata con un evento pochi mesi fa, sempre a Roma.

“Il sentimento che ci lega a Aerec - ha sottolineato nel suo intervento di saluto l’assessore Besio - è anzitutto di amicizia, un'amicizia che nasce anche prima dell'evento nella cornice della Fontana di Trevi di qualche mese fa, per vicinanza di valori. Nella vocazione di Aerec, infatti, pilastri importanti sono economia e cultura, che sono anche motore e linfa della nostra città d'acqua. Siamo onorati per il tributo che viene fatto a Venezia, per questa narrazione che viene fatta della nostra storia."

Al convegno hanno partecipato oltre a giornalisti, i numerosi membri dell'Aerec: imprenditori e professionisti provenienti da tutta Italia e in particolare dal Veneto, dove l'organizzazione annovera un numero considerevole di membri.

“La città di Venezia – ha ricordato il presidente Ernesto Carpintieri, che ha consegnato anche due targhe, con menzioni speciali, all’assessore Besio e al sindaco Brugnaro - è nella mente e nel cuore di Aerec, per motivi che sono legati alle finalità culturali dell'Accademia: non a caso, nel capoluogo lagunare, l'organizzazione ha tenuto, nel 2008, una delle sue pochissime Convocazioni Nazionali svolte al di fuori della sede naturale di Roma.”