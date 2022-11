Il vicesindaco Tomaello ha incontrato l'ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset

Si è svolto nel primo pomeriggio a Ca' Farsetti l'incontro tra il vicesindaco Andrea Tomaello e l'ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset. L'ambasciatore è in visita di cortesia in Veneto in occasione delle celebrazioni al sacrario francese di Pederobba, in provincia di Treviso, per ricordare i soldati francesi caduti in Italia durante il primo conflitto mondiale. Con lui oggi anche Marie - Christine Jamet, console onorario di Francia a Venezia.

Nel corso dell'incontro il vicesindaco ha omaggiato l'ambasciatore con lo stemma della città. Il colloquio che ne è seguito ha riguardato le sfide che Venezia si prepara ad affrontare oltre a temi d'attualità nazionale e locale: dalla gestione del Mose al contributo d'accesso come strumento contro l'over-tourism, passando per la questione grandi navi in laguna e la residenzialità a Venezia.