Circuito Cinema: la programmazione dal 17 al 23 novembre 2022

Scarica la programmazione dal 17 al 23 novembre 2022

Al Rossini, da giovedì 17 novembre, arriva Diabolik – Ginko all’attacco di Marco Manetti, Antonio Manetti, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. Proseguono a novembre i martedì a 3 euro e l’iniziativa I giovani al cinema, con abbonamenti a 15 euro per i giovani fino a 35 anni, della Regione Veneto. Anticipiamo che da mercoledì 23 novembre arriveranno al Rossini Bones and All di Luca Guadagnino e Strange World – Un mondo misterioso di Don Hall.

Ecco tutta la programmazione settimanale delle sale fino al 23 novembre.

Nuovi arrivi

Arriva al Rossini, da giovedì 17 novembre, Diabolik – Ginko all’attacco di Marco e Antonio Manetti, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. È notte su Clerville. Diabolik riesce a rubare una preziosa corona, ma non è l’unico colpo... Il Re del Terrore, con la sua complice e amante Eva Kant, s’impossessa anche del resto della collezione Armen durante una sfilata senza accorgersi di essere caduto in una trappola tesa da Ginko!

Altra novità al Rossini da giovedì è The Menu di Mark Mylod, con Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy. Una giovane coppia si reca su un’isola remota per mangiare in un ristorante esclusivo gestito dal famoso chef Slowik, che ha preparato un importante menu di cucina molecolare in cui il cibo è trattato come arte concettuale. Il suo approccio alla gastronomia riserva però sorprese scioccanti agli ospiti. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 18, 20 e 21 novembre.

Nuovo arrivo al Dante dal 17 novembre con Princess di Roberto De Paolis, con Kevin Glory e Lino Musella, film d’apertura nella sezione Orizzonti a Venezia 79. Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città. Un giorno incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è rimanendo da sola che Princess potrà salvarsi. De Paolis racconta la vita ai margini delle strade, senza falsi pudori e grazie a un’intensa protagonista.

Arriva al Giorgione, da giovedì 17 novembre, La Signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian, con Lesley Manville e Isabelle Huppert. Siamo nella Londra degli anni ‘50. La fortuna non bussa spesso alla porta della signora Harris che fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno scopre nell’armadio uno sfavillante abito di alta moda e se ne innamora. Non si innamora solo dell’abito ma dell’idea stessa di poter essere finalmente vista, guardata, ammirata. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 18, 20 e 21 novembre.

Infine, al Rossini solo sabato, domenica e lunedì arriva per i più giovani Belle & Sébastien – Next Generation di Pierre Coré, con Michèle Laroque e Robinson Mensah Rouanet. Sébastien ha ormai 10 anni e trascorre con riluttanza le vacanze in montagna con la nonna e la zia. Un giorno incontra Belle, un enorme cane maltrattato dal suo proprietario. Pronto a tutto per combattere l’ingiustizia e per proteggere il suo nuovo amico, Sébastien trascorrerà l’estate più pazza della sua vita.

Proseguimenti

Prosegue al Rossini Black Panther – Wakanda Forever di Ryan Coogler, con Angela Bassett e Lupita Nyong’o. La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di costruire il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 18, 20 e 21 novembre.

Si sposta all’Astra, da giovedì 17 novembre, il film premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022: Triangle Of Sadness del regista svedese Ruben Östlund, con Woody Harrelson e Harris Dickinson. I modelli Carl e Yaya vengono invitati ad una crociera di lusso tra milionari di varie provenienze, anziani e gentili fabbricanti d’armi. Ma la sera della cena col capitano una terribile mareggiata getta tutti nel caos più totale, e i due bellissimi si ritrovano su un’isola deserta… Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: martedì 22 novembre.

Passa all’Astra dal 17 novembre anche L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio e Louis Garrel. Napoli, 1609. Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, trova rifugio presso la famiglia Colonna in attesa della grazia papale che gli permetterebbe di sottrarsi alla decapitazione come punizione esemplare per aver ucciso l’amico-rivale Ranuccio. Il pittore e scultore sostiene però di essersi semplicemente difeso da un agguato…

Infine, è in programma all’Astra da giovedì 17 novembre La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra & Picone. In Sicilia per un breve soggiorno, lo scrittore Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo…

I martedì a 3 euro

Tornano per il mese di novembre i martedì a 3 euro, grazie all’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro. Tutti i martedì del mese di novembre sarà possibile, recandosi nelle sale cinematografiche aderenti alla Fice delle sette province del Veneto, fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di 3 euro.

Martedì 15 novembre appuntamento con Siccità di Paolo Virzì al Rossini; al Giorgione Tango con Putin di Vera Krichevskaya; all’Astra Astolfo di Gianni Di Gregorio; al Dante, invece, sarà in programma Triangle of Sadness di Ruben Östlund.

Martedì 22 novembre saranno in programma: al Rossini Triangle Of Sadness di Ruben Östlund; al Giorgione Dante di Pupi Avati; all’Astra L’ombra di Caravaggio di Michele Placido; al Dante Astolfo di Gianni De Gregorio.

I giovani al cinema

Prosegue I giovani al cinema: l’iniziativa della Regione Veneto ha l’obiettivo di promuovere tra le generazioni più giovani, il ruolo della sala cinematografica come occasione per vivere un’esperienza condivisa e un’occasione di dialogo e analisi critica. Nello specifico, si propone di offrire ai giovani fino ai 35 anni di età un abbonamento al prezzo agevolato di 15 euro che consenta la visione di 5 film nell’arco di 5 mesi dal momento dell’acquisto, in un numero selezionato di sale cinematografiche del Veneto. All’iniziativa aderiscono anche le sale di Circuito Cinema Venezia che metterà in vendita abbonamenti per i giovani al prezzo di 15 euro, valido per 5 ingressi a scelta.

Sono escluse dall’iniziativa le proiezioni Nexo Digital e quelle in 3D.

Eventi

Martedì 15 novembre al Giorgione è in programma il film Tango con Putin di Vera Krichevskaya, un importante documentario che mostra le contraddizioni e la censura del governo russo. Gli spettacoli delle ore 18.45 e 21 saranno introdotti dal critico cinematografico Andrea Curcione. Tutte le proiezioni rientrano nell’iniziativa i Martedì a 3 euro.

Per il Cinema Ritrovato. Al Cinema martedì 15 e mercoledì 16 novembre al Rossini è in programma Casco d’oro di Jacques Becker. Torna in sala, in versione restaurata e originale con sottotitoli italiani, un capolavoro francese, protagonista la splendida Simone Signoret. In versione restaurata e originale con sottotitoli italiani.

Mercoledì 16 novembre al Dante, alle ore 20.45, torna Diritti al cinema!, la rassegna organizzata in collaborazione con Giuristi Democratici Venezia. Il primo appuntamento è con il film Full Monty - Squattrinati organizzati di Peter Cattaneo, con Robert Carlyle. Biglietto 5 euro.

Giovedì 17 novembre, al Dante alle ore 21, Quarta Parete e UDU – Unione degli Universitari Venezia, con il contributo di Ca’ Foscari, propongono il film Kitoboy di Philipp Yuryev. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lunedì 21 novembre all'Astra, e poi martedì 22 e mercoledì 23 al Rossini, è in programma Ritratto di regina di Fabrizio Ferri, film evento dedicato a Elisabetta II, distribuito da Nexo Digital. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema martedì 15 novembre, nell’ambito del Festival Luigi Nono Contemporanei e Allievi saranno proiettati: alle ore 17.30 Respiri, silenzi... altri ascolti. La prassi musicale dell'ultimo Nono (1993) e alle 20.30 Io, Frammento dal Prometeo (1998), entrambi del regista Gianni Di Capua. Mercoledì 16 novembre prosegue l’omaggio al sodalizio Vitti / Antonioni: la trilogia dell’incomunicabilità: secondo titolo in programma La notte, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Giovedì 17 novembre prosegue Veneto Spettacoli di Mistero 2022, il festival dedicato alla conoscenza, valorizzazione e promozione delle Leggende e dei Misteri legati alle tradizioni popolari venete, curato da Alberto Toso Fei, con Giallo a Venezia di Mario Landi (VM14), spettacoli alle 17.30 e 20.30. Venerdì 18 novembre, per il ciclo Alliance Française incontra Circuito Cinema, realizzato in collaborazione con Alliance Française de Venise, con il sostegno di IF Cinéma/Institut Français de Paris, e dedicato al cinema francese, c’è Les parapluies de Cherbourg di Jacques Demy, in versione originale con sottotitoli italiani, spettacoli alle 17.30 e 20.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.

Grazie per l’attenzione.

Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia!