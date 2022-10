Teatro Toniolo: in vendita i mini abbonamenti alla nuova stagione di prosa e di musica

Arrivano i mini abbonamenti alla stagione di prosa del Teatro Toniolo. Dal 18 ottobre si potrà scegliere di acquistare alcuni spettacoli dal cartellone della nuova stagione teatrale offerta dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto.

Due le tipologie di scelte: il mini abbonamento può essere fatto da minimo quattro spettacoli, con scelta libera, pensato appositamente per chi vuole crearsi il proprio abbonamento. La seconda tipologia è pensata per chi preferisce essere consigliato, componendo il proprio abbonamento scegliendo sei spettacoli, due da ogni contenitore pensati con dei titoli rappresentativi della stagione, tra classici, contemporanei e più sperimentali, come da schema (www.culturavenezia.it/toniolo).

Una scelta di abbonamento nuova che va a premiare la fedeltà delle persone che scelgono di passare un anno al Toniolo: la nuova campagna abbonamenti infatti ha riscontrato per la stagione 2022.23 una conferma dei vecchi abbonati con il 99% di conferme avvenute durante la prelazione.

La possibilità del mini abbonamento esiste anche per la stagione di Musica da camera e sinfonica di Mestre in collaborazione con Gli amici della Musica: fino a domenica 16 ottobre si possono comperare tre concerti a scelta tra quelli proposti dal cartellone al costo unico di 55 euro.

Riapre la biglietteria anche per la stagione di Domenica a Teatro e di Divertiamoci a teatro: la vendita dei nuovi abbonamenti parte dal 18 ottobre in biglietteria del Teatro Toniolo, mentre la prevendita per gli acquisti dei singoli spettacoli è fissata al 25 ottobre.

