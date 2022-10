Una lunga scia rosa ha solcato questa mattina le acque del Canal Grande: era il Corteo Rosa 2022, composto dalle Donne in Rosa, le Remiere della città, le gondole e il Vaporetto Rosa che, per tutto il mese di ottobre, promuoverà la prevenzione del tumore al seno in città. Partito dalla Stazione Santa Lucia e arrivato fino a San Marco, il Corteo Rosa è stato ideato e organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Venezia, in collaborazione con Lilt e Alilaguna in occasione dell’Ottobre Rosa, la campagna di sensibilizzazione promossa in occasione del mese mondiale della prevenzione del tumore al seno.

“Si tratta di un momento per stare insieme per ribadire l’importanza della diagnosi precoce – ha esordito la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano – un’occasione in cui vogliamo dire che siamo tutti sulla stessa barca e ricordare a gran voce che la prevenzione è vita”.

Tante le autorità intervenute questa mattina, tra cui l’assessore comunale Elisabetta Pesce, i consiglieri comunali Giorgia Pea, Deborah Onisto, Aldo Reato, il vicepresidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Lorenzo Pacagnella, la consigliera della Municipalità di Favaro Veneto, Rosanna Rado, Carlo Pianon della Lilt Venezia, Rachele Sacco di Alilaguna, Vittorio Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3 Serenissima, i rappresentanti di Avapo Venezia.

Presenti le squadre di Donne in Rosa Pink Lioness, Pink Fire, Trifoglio rosa e una rappresentanza di Donne in Rosa di San Donà e Padova, accompagnate dai gondolieri e dalle società remiere della città.

"E' stato bellissimo vedere le remiere accorrere numerose - ha concluso Rachele Sacco - segno di quanto il tema della prevenzione sia sentito. Speriamo che l’appuntamento si rinnovi e cresca ancora per diventare un grande e festoso appuntamento rosa".

La galleria fotografica del Corteo Rosa.