Inaugurati i lavori di ristrutturazione della Casa dell'Ospitalità

Giornata di festa alla Casa dell'Ospitalità di Mestre: questa mattina sono stati infatti ufficialmente presentati, e inaugurati, i lavori di ammodernamento, riconversione ad ampliamento della struttura. Presenti, tra gli altri, con la presidente della Casa dell'Ospitalità, Paola Bonetti, l'assessore comunale alla Coesione sociale, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, i rappresentanti di varie associazioni cittadine che collaborano con la struttura.

Un intervento composito, durato più di un anno e mezzo, e costato complessivamente 890.000 euro (416.000 dei quali finanziati dal Por Fesr Veneto 2014-2020), che ha avuto come obiettivi l'efficientamento energetico, il ridimensionamento delle 18 camerate (trasformate in una quarantina di camere da uno, due o al massimo tre persone), la realizzazione di nuovi servizi igienici, la manutenzione della rete fognaria, l'ammodernamento degli impianti antincendio.

E non solo: sono stati infatti creati nuovi spazi destinati a servizi aperti all'esterno, rivolti all'utenza non ospite (come l'emporio solidale) e alla cittadinanza (come la nuovissima sala polivalente multimediale che potrà essere utilizzata dalle associazioni che ne faranno richiesta).

“La parola d'ordine - ha spiegato la presidente Bonetti - era quella di 'ristrutturare per sviluppare nuove opportunità', nell'ambito del nuovo percorso iniziato qualche anno fa che ha trasformato la Casa dell'Ospitalità da mero 'spazio di accoglienza', a luogo non solo di convivenza, ma anche di opportunità per un reinserimento dei suoi ospiti nella vita sociale attiva.”

Un percorso che ha visto diminuire dal 67% al 25% le persone che vivono nella Casa dell'Ospitalità da più di cinque anni, dando modo a molte di esse di trovare un lavoro e di abitare ora in una casa offerta dal Comune a prezzi d'affitto calmierati. Nei primi otto mesi del 2022 sono state 55 le persone senza fissa dimora che hanno aderito al progetto di reinserimento sociale: già 11 di esse sono ora ospitate in un alloggio Erp e sono in grado di mantenersi economicamente.

“Oggi – ha sottolineato la presidente Bonetti - la Casa dell'Ospitalità è un luogo bello, accogliente, che ha come obiettivo primario la cura delle persone, a cui viene offerta concretamente un'occasione di riscatto e di speranza. Quello dei nostri operatori, con gli sopiti della struttura, è un lavoro quotidiano, duro, silenzioso, che sta però dando frutti davvero soddisfacenti.”