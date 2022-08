Al via dal 19 agosto i lavori di ristrutturazione della Biblioteca di Carpenedo Bissuola, modifiche del servizio al pubblico

Al via dal prossimo 19 agosto i lavori di ristrutturazione edilizia della Biblioteca di Carpenedo Bissuola. L'intervento è finanziato, per complessivi 200.000 Euro, da fondi PON METRO con l’obiettivo di incrementare il numero di spazi recuperati per attività socio-culturali e di attivazione sociale. I lavori consistono in opere di manutenzione straordinaria dei locali della biblioteca al primo e secondo piano dell’edificio, con rifacimento dei bagni, della pavimentazione degli ampi spazi di accoglienza al piano terra, dove viene installato un elevatore per rendere accessibili e fruibili i piani superiori e della sala conferenze.

La Biblioteca dal 19 agosto al 31 ottobre sospende l’utilizzo delle sue sale studio mentre mantiene attivo con i consueti orari (14-19) il servizio di informazioni bibliografiche e di Prestito in Rete. Sarà quindi sempre possibile prendere a prestito i libri della biblioteca e ritirare quelli prenotati on-line provenienti da altre biblioteche della Rete, servizi gratuiti e molto apprezzati dai lettori.

La Biblioteca di Carpenedo Bissuola negli ultimi due anni, nonostante il periodo pandemico, ha numeri di frequentazione in continua crescita, soprattutto fra i ragazzi, grazie ai tanti posti studio collocati in un ambiente tranquillo, immerso nel verde, con possibilità di studiare in gruppo prenotando le postazioni. I giovani bibliotecari hanno animato gli spazi con iniziative come il prestito di attrezzatura sportiva e le vetrine tematiche di libri e soprattutto fumetti di qualità che caratterizzano la collezione di Carpenedo Bissuola.

In particolare la grande hall del piano terra è stata progettata come uno spazio comune dove trovare comode sedute per la lettura informale, incontrarsi per il gioco o lo studio di gruppo, prendere libri da scaffali circolari e poter bere un caffè. In questa direzione è andato il lavoro in Carpenedo-Bissuola della Rete Biblioteche Venezia degli ultimi anni: orientare la Biblioteca verso un nuovo target e una nuova missione, dare nuovo senso acquisendo una collezione di libri di qualità, con letteratura Young Adults, fumetti, classici, e saggistica, specificatamente per la fascia di età 14-25 anni; programmare per il 2023 attività straordinarie volte a coinvolgere in modo sinergico i giovani.

La biblioteca di Carpenedo Bissuola è parte della Rete delle 16 biblioteche del Comune di Venezia dove è possibile trovare posti studio e servizi attivi. In particolare posti studio sono disponibili nelle Biblioteche VEZ (da lunedì a domenica dalle 9 alle 20), Forte Marghera (da martedì a domenica dalle 14 alle 21), Marghera e Favaro Veneto (da lunedì a sabato dalle 9 alle 19), Biblioteca Pedagogica di via Dante (lunedì 9-19, da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 19).

Per ulteriori informazioni RBV-->https://www.comune.venezia.it/content/informazioni