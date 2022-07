Associazioni: a Mestre l'assemblea annuale di Ail Venezia

Torna in presenza dopo la pandemia, aprendo le sue porte non soltanto ai soci e ai volontari, l'annuale assemblea dell'Associazione italiana contro le leucemie (Ail) della provincia di Venezia. L'appuntamento si è svolto questa sera, lunedì 25 luglio, all'Hotel Bologna di Mestre. All'evento ha preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione, l'assessore alla Coesione sociale. Presente anche il presidente della Municipalità di Venezia.

L'assemblea è stata occasione per l'associazione, presente nel Veneziano dal 1994, per illustrare le attività svolte e approvare i bilanci consuntivi degli ultimi due anni. Contestualmente sono stati nominati i nuovi quadri del direttivo. Durante la serata spazio anche a momenti dedicati alla musica e all'intrattenimento. Sono stati invitati a partecipare operatori sanitari, altre associazioni culturali e di volontariato e rappresentanti istituzionali. Un segno di riconoscenza, è stato spiegato, per il supporto che in varie forme e da tante parti Ail riceve con generosità.

La sezione provinciale, come le altre ramificazioni presenti sul territorio nazionale, opera su diversi livelli: dall'assistenza ai malati e alle loro famiglie, al sostegno alle strutture ospedaliere, al finanziamento della ricerca, alle case alloggio, a servizi sul territorio, all’organizzazione di manifestazioni per raccolta fondi, informazione e sensibilizzazione.

Oltre alla sede di Venezia, l'associazione si è strutturata in gruppi per meglio rapportarsi alla particolarità del territorio metropolitano. Nel dettaglio i gruppi sono divisi in Centro Storico e Mestre, Riviera del Brenta Miranese, Veneto Orientale e Chioggia.