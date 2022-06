Cultura: presentata a Forte Marghera "Rickypedia" autobiografia in foto di Riccardo Scalise

Una galleria che conta tanti personaggi celebri, tra attori e cantanti, fino ad arrivare al Papa e al Dalai Lama. È stata presentata nel pomeriggio di oggi, a Forte Marghera, "Rickypedia - Si Selfie chi può", raccolta autobiografica di testi e immagini di Riccardo Scalise, originario di Favaro Veneto. All'evento ha portato il saluto della città la presidente del Consiglio comunale.

Scalise, conosciuto come "Mr Selfie", lavora nel campo della grafica e della fotografia, alla quale si è appassionato grazie ad una macchina analogica ricevuta in regalo dal padre negli anni in cui ha dovuto affrontare una dura malattia.

A Forte Marghera, oltre alla presentazione del libro, sono stati esposti sia scatti con personaggi famosi che alcune foto professionali che Scalise realizza per eventi e manifestazioni.