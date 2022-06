Consegnato questo pomeriggio a Giuseppe Fedalto il Premio Festa di San Marco

Un riconoscimento, come si legge nella motivazione, “per il pluridecennale impegno nel mondo associativo con proposte ed iniziative che hanno valorizzato la comunità ed il suo tessuto urbano e sociale, anche con l'offerta di eventi legati sia al mondo del commercio che a quello culturale”.

E' stato l'assessore comunale alle Attività produttive a consegnare questo pomeriggio, al Municipio di Mestre, a Giuseppe Fedalto, il Premio Festa di San Marco, che non aveva potuto ritirare nel corso della cerimonia ufficiale, tenutasi il 25 aprile scorso a Palazzo ducale.

Il riconoscimento, istituito su iniziativa del sindaco, è giunto ormai alla sua quarta edizione, e intende premiare i cittadini che, con il loro impegno, la loro intelligenza, e la loro competenza hanno dato lustro a Venezia e alla sua Città metropolitana.

Fedalto, 84 anni, oltre ad aver condotto per molti anni una storica attività di vendita al dettaglio nel settore alimentare, ha ricoperto vari incarichi in ambito associativo, sia nella locale Camera di Commercio (di cui è stato presidente sino al 2020), che nella Confcommercio e in Unioncamere del Veneto, ed ha inoltre presieduto, tra gli altri, Venezi@opportunità e l'A.S.Po. per il porto di Chioggia.