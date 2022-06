Al Teatro Goldoni le celebrazioni della Giornata del Medico 2022

Il Teatro Goldoni di Venezia ha ospitato oggi, sabato 25 giugno, la Giornata del Medico 2022 che è ritornata in presenza dopo i blocchi imposti dalla pandemia. Ad essere omaggiati sono stati i medici delle classi di laurea 1970 e 1971, che hanno raggiunto i 50 anni di carriera nel 2020 e nel 2021, durante i quali non sono stati possibili i festeggiamenti. Contestualmente c'è stata la consegna degli attestati ai nuovi medici che hanno prestato il giuramento di Ippocrate. A portare il saluto della città è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

La Giornata del Medico è organizzata dall'Ordine provinciale dei Medici di Venezia con Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) Venezia e la Fondazione Ars Medica. Ad apire l'evento è stata l'esibizione dell'Artime Quartet, diretto dalla professoressa Elena Borgo. Tra le autorità presenti, il questore Maurizio Masciopinto, Edgardo Contato, direttore generale Aulss 3 "Serenissima" e Maurizio Filippi, direttore generale della Aulss 4 Veneto Orientale.

Sono intervenuti Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e vicepresidente Fnomceo; Giuliano Nicolin presidente Commissione albo Odontoiatri Venezia; Gabriele Gasparin, presidente Fondazione Ars Medica; Paolo Sarasin, segretario Ordine dei Medici di Venezia. Tra gli ospiti Filippo Anelli, in collegamento da remoto, e Roberto Monaco, rispettivamente presidente e segretario di Fnomceo nazionale.

"L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo contesto - ha detto Venturini aprendo il suo intervento - era prima dell'Acqua Granda e del Covid, ormai un'epoca fa. Ecco perché è bello tornare e dare seguito alla bella idea del presidente Leoni e dell'Ordine dei Medici, che hanno voluto dare rilevanza piena ad un momento significativo, nel quale si assiste ad un ideale passaggio di testimone tra chi ha svolto per 50 anni questa professione, che non è solo un lavoro, ma una missione, e chi con il giuramento di Ippocrate raccoglie questa eredità. Arriviamo da due anni che vi hanno e ci hanno messi a dura prova, difficili per voi impegnati in prima linea, per i vostri colleghi e familiari. E ci giungiamo con la consapevolezza di quanto sia fondamentale difendere il vostro lavoro e il sistema sanitario nazionale. Questa consapevolezza non va persa ora che ci sembra di essere usciti dalla fase acuta della pandemia. Il nostro grazie va ai medici di lunga esperienza e ai nuovi iscritti nei quali ripongono le proprie speranze le Ulss e la comunità".

La giornata è proseguita con un omaggio al fondatore di Emergency Gino Strada, con la consegna di una targa a Rossella Miccio, presidente di Emergency. Altri attestati di riconoscimento sono stati consegnati alle autorità presenti. Anche l'assessore Venturini ha ritirato una targa di ringraziamento donata al Comune per la campagna vaccinale sperimentale effettuata con il vaporetto, voluta per agevolare gli abitanti delle isole e del centro storico.

"Guardiamo al futuro con grande fiducia, consci che occorre comunicare alla gente il vostro lavoro, come è stato fatto anche nei momenti più bui dei mesi scorsi. Perché abbiamo visto, ad esempio con la campagna vaccinale, che pur avendo la ragione e il supporto della scienza occorre saper spiegare. E questo è un percorso che abbiamo ben avviato grazie alla collaborazione tra istituzioni e con il coordinamento delle Ulss, che ringrazio", ha concluso l'assessore.