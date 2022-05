Sicurezza sul lavoro: in città nuovi spazi per la formazione

L'assessore comunale al Lavoro ha inaugurato quattro nuove aule per lezioni ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il taglio del nastro stasera. Ad allestire gli spazi il centro Vega formazione di Mestre che dispone anche di un centro di addestramento pratico.

Nel corso nell'appuntamento l'attenzione è stata posta sull'attualità delle morti bianche, fenomeno che non accenna a ridursi e sulla necessità di arginarlo anche grazie alla preparazione dei dipendenti. Più aule si tradurranno in un numero maggiore di allievi formati, è stato sottolineato.

"Vogliamo agire sul triste fenomeno degli infortuni rilevati dal nostro osservatorio" ha spiegato il presidente Mauro Rossato. "In talia si registrano ogni anno 1200 morti sul lavoro. L'incidenza nel Veneto, tuttavia, se consideriamo il rapporto tra morti e lavoratori in generale, è più bassa rispetto ad altre regioni, ma non dobbiamo abbassare la guardia".