Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche: oggi la prima tappa veneta, da Venezia a Padova

Un giro d'Italia speciale su due ruote, aperto a tutti e gratuito, per promuovere il valore delle cure palliative pediatriche (CPP) e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema. A organizzarlo è l'Uisp, Unione italiana sport per tutti, con il Centro regionale di riferimento per le cure palliative pediatriche del Veneto - Azienda Ospedaliera - Università di Padova.

Stamani la prima tappa veneta dell'iniziativa (che è partita il 15 maggio e sarà in corso fino al 30 giugno). I ciclisti si sono mossi da piazzale Roma a Venezia alla volta di Padova, dove una festa concluderà la giornata in bici.

Ad assistere all'evento l'assessore comunale ai Servizi al cittadino e il vicepresidente della Provincia di Padova. A tutti i ciclisti partecipanti è stata consegnata la t-shirt ufficiale dell’evento.

L’iniziativa – nata dall’impegno di oltre 200 volontari aderenti alla rete informale “Innamorati delle CPP”, composta da professionisti socio-sanitari del campo – prevede anche il lancio e la sottoscrizione di un Manifesto nazionale delle cure palliative pediatriche