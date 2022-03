Nasce The Italian Glass Weeks, l’evento internazionale dedicato al vetro

Nell’anno internazionale del vetro promosso dalle Nazioni Unite nasce 'The Italian Glass Weeks', la prima manifestazione dedicata al vetro industriale e artistico che si svolgerà a Milano dal 10 al 18 settembre e a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022.

L’iniziativa, nata dalla fusione di 'Vision Milan Glass Week' e 'The Venice Glass Week' è stata presentata questa mattina nella sede dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti alla presenza dell’assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar, del cancelliere dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti Giovanna Palandri, del direttore del consorzio Promovetro Murano Sergio Malara, del presidente di Vitrum (Salone specializzato su macchine, attrezzature ed impianti del vetro) Dino Zandonella Necca e di Fabrizio Cattaneo, direttore di Gimav, l'associazione di categoria dei fornitori di macchine per lavorazione del vetro.

“In un momento difficile e complesso, come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato l’assessore Mar - è bello che nasca un’iniziativa così importante, che può restituire luce e speranza. Ringrazio tutti i soggetti e i comitati coinvolti nella promozione di questo evento che nell’anno internazionale per celebrare il vetro vede l’Italia protagonista con una manifestazione che lega due realtà, Venezia e Milano: due città distinte, con una loro specifica identità, ma con tratti comuni. L’approccio al vetro è diverso, artistico-artigianale da una parte, industriale dall’altra, ma la materia è la stessa. A dimostrazione di come il nostro Paese, di fronte alle sfide che ci riserva il futuro, è in grado di dare molteplici risposte facendo rete e creando sinergia”.

“Con 'The Italian Glass Weeks' - ha aggiunto Zandonella Necca – ci proponiamo di imprimere rinnovata forza al posizionamento della filiera del vetro italiano a livello internazionale, sottolineando come la proposta italiana sia unica e originale”.

Chiunque abbia un progetto da sviluppare nell’ambito del vetro potrà chiedere di partecipare alla manifestazione, candidandosi dall’11 marzo al 3 maggio 2022 per la settimana veneziana, e fino al 30 maggio 2022 per quella milanese.

L’evento vedrà l’alternarsi tra Milano e Venezia di iniziative, mostre, workshop, installazioni artistiche, spettacoli e attività per bambini e famiglie oltre che visite guidate, incontri laboratori.

“Il comitato veneziano – ha riferito Sergio Malara – ha sostenuto con convinzione l’idea di unire le forze per dare nuovi orizzonti a una manifestazione che nelle cinque edizioni passate ha regalato grandi soddisfazioni con oltre 250 appuntamenti e la partecipazione di fornaci, aziende vetrarie, musei, università, fondazioni pubbliche e private”.

“Milano – ha spiegato invece Fabrizio Cattaneo – ha ospitato la prima edizione di 'Vision Milan Glass Week', dando spazio al progresso tecnologico, al design e al mondo produttivo. Riteniamo che la collaborazione con Venezia possa valorizzare questo progetto”.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione a 'The Italian Glass Weeks': https://www.theveniceglassweek.com/