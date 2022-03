Marzo Donna, la presidente del Consiglio Damiano alla camminata di Carnevale in rosa

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha partecipato nel pomeriggio di oggi alla camminata di Carnevale in rosa. L'evento, organizzato dalla Municipalità di Favaro Veneto, in collaborazione con la Commissione delle Elette e con numerose associazioni del territorio, rientra nel programma del Marzo Donna, la serie di appuntamenti promossi dal Comune di Venezia, che saranno dedicati per tutto il mese al mondo femminile.

Presenti anche la Consigliera comunale Deborah Onisto e i consiglieri della Municipalità di Favaro Veneto Simone Mestriner, Maurizio Gallo e Rosanna Rado.

"Faccio un plauso a tutte le donne che sono qui - le parole di Damiano - Oggi è l'ultimo giorno di Carnevale, che quest'anno è stato molto diffuso, sia a Venezia che in terraferma, con numerosi appuntamenti in presenza che ci hanno permesso di ritrovare quella piccola normalità che sentivamo persa. Ma questo è anche il primo giorno del Marzo Donna, che quest'anno prevede oltre 60 iniziative su tanti temi, dalla prevenzione, alla salute, al ruolo della donna nel mondo del lavoro.

Un pensiero, in questa giornata, va a tutte le donne che stanno soffrendo nel mondo, non soltanto in Ucraina ma anche in altri luoghi come ad esempio l'Afghanistan - ha proseguito la presidente del Consiglio - La donna è il perno della società e forse ha anche maggiore sensibilità per certi temi. Venezia ha una storia incredibile di emancipazione femminile, iniziata sin dai tempi della Repubblica Serenissima. Dobbiamo mantenere alto il nome della nostra città".

La passeggiata, lunga circa 4 chilometri, è partita da Piazzale San Benedetto, a Campalto, per poi proseguire attraverso Parco Chiarin, fino a raggiungere la zona del Villaggio Laguna. Successivamente le partecipanti sono entrate in via del Ghebo, arrivando a Punta Passo, nella zona della Darsena. Dopo una breve sosta, hanno ripreso la propria camminata lungo la Laguna, fino al ponticello adiacente il depuratore. Infine sono tornate indietro attraverso Via Vice Brigadiere Scantamburlo.