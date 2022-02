Marzo Donna: domani, 1° marzo, la camminata di Carnevale in rosa

Nell'ambito degli eventi del mese dedicato alla donna, si svolgerà domani pomeriggio, 1° marzo, a partire dalle ore 16.30, la camminata di Carnevale in rosa, una passeggiata di circa 4 chilometri, organizzata dalla Municipalità di Favaro Veneto in collaborazione con la Commissione delle Elette e con alcune associazioni del territorio. Gli obiettivi della manifestazione sono due: stare insieme in occasione del Carnevale e sensibilizzare sull'inizio del mese di Marzo, quello dedicato appunto alla donna. All'iniziativa parteciperà la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

Il ritrovo e la partenza avverranno dal Piazzale San Benedetto a Campalto. Poi si percorrerà il Parco Chiarin fino a raggiungere la zona del Villaggio Laguna. Successivamente si entrerà in via del Ghebo, per arrivare a Punta Passo, nella zona della Darsena. Dopo una breve sosta, si proseguirà lungo la Laguna, fino al ponticello adiacente il depuratore ed infine si tornerà indietro attraverso via Vice Brigadiere Scantamburlo. Al termine della camminata è previsto anche l'accompagnamento musicale dell'Acoustic Duo di Chiara Maccatrozzo.