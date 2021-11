Teatro Toniolo: Ambra Angiolini e Arianna Scommegna portano in teatro una graffiante storia di bullismo con lo spettacolo “Il Nodo” dal 19 al 28 novembre

Una madre e un’insegnante, in un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli. Ambra Angiolini e Arianna Scommegna portano in scena due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Dopo lo straordinario successo avuto negli Stati Uniti, Il Nodo, della giovane Johnna Adams approda al Teatro Toniolo per la stagione di prosa del Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, circuito teatrale Veneto.

Il sipario si apre. All’ora di ricevimento di una maestra di prima media, si presenta la madre di un suo allievo che è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi. È una vittima del bullismo o è lui stesso un molestatore? L’unico obiettivo del difficile dialogo è sciogliere il nodo e cercare la verità. Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa. “Il nodo – afferma la regista, Serena Sinigaglia – non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Osa porsi domande assolute come accade nelle tragedie greche, cerca le cause e non gli effetti. Ed è questo aspetto ad attrarmi di più”.

Lo spettacolo al Teatro Toniolo va in scena dal 19 al 28 novembre, i biglietti sono disponibili in biglietteria del Teatro Toniolo o sul circuito online Vivaticket.

La biglietteria è aperta dal martedì alle domenica dalle 15 alle 19. Per informazioni chiamare il numero 3497723552 nelle ore di apertura al pubblico della biglietteria.

informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo