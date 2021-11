L'assessore Zaccariotto alla cerimonia di consegna del XXXVI “Premio Torta”

E' stato assegnato alla Procuratoria di San Marco “per la costante e qualificatissima opera di restauro e manutenzione della Basilica di San Marco” il trentaseiesimo “Premio Torta” per il restauro architettonico di Venezia, promosso dall'Ateneo Veneto d'intesa con l'Ordine ed il collegio degli Ingegneri di Venezia.

Alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, tenutasi questa mattina nell’Aula magna dell’Ateneo Veneto era presente, in rappresentanza della Città, l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto.

“Oltre ad essere un riconoscimento molto importante – ha sottolineato l’assessore Zaccariotto – il premio è ogni volta un’occasione di incontro e di confronto sui temi riguardanti la salvaguardia della città: su quello che si è fatto, che si sta facendo, che si potrebbe fare in futuro. E’ una sorta di presa di coscienza e di sottolineatura per ognuno di noi, nell’ambito dei rispettivi ruoli, della responsabilità che abbiamo verso questa città, che deve rimanere unica e straordinaria, con la speranza di avere a disposizione mezzi e finanziamenti per realizzare opere che, in qualche caso, Venezia aspetta ormai da tanto tempo.”

Ad accogliere gli ospiti il presidente dell’Ateneo Veneto, Gianpaolo Scarante, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, Mariano Carraro, il presidente del Collegio degli Ingegneri di Venezia, Sandro Boato, la presidente della Commissione del Premio, Paola Marini.

Il riconoscimento è stato ritirato dal Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Una Menzione d'onore è stata inoltre assegnata alla Venice Gardens Foundation, per il restauro dei Giardini Reali di San Marco, recuperati all'uso pubblico: a riceverla è stata la presidente dell'associazione, Adele Re Rebaudengo.

Istituito nel 1974 in memoria dell’ingegnere Pietro Torta, socio dell’Ateneo Veneto e per molti anni presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia, appassionato cultore dell’opera di restauro del patrimonio edilizio della città, il premio viene assegnato, con cadenza biennale, a personalità italiane o straniere che si siano particolarmente distinte nel promuovere, progettare, dirigere o realizzare opere di restauro nell’ambito della Città Metropolitana di Venezia.