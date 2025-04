A Palazzo Ducale la settima edizione del Premio Festa di San Marco, un riconoscimento alle eccellenze dei Comuni Metropolitani

La Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ha accolto oggi pomeriggio la settima edizione del “Premio Festa di San Marco”, un appuntamento ormai diventato tradizionale e voluto dall’Amministrazione comunale, per onorare quei cittadini o quegli enti che hanno saputo portare prestigio alla Città di Venezia e a tutto il territorio metropolitano con opere concrete nelle scienze e nelle arti, nell’industria o nell’artigianato, nel lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico.

Dopo un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco, ad aprire la manifestazione sono state le note degli ottoni del Teatro La Fenice, diretti dal Maestro Fabio Codeluppi e accompagnati dalle voci del soprano Rosanna Lo Greco e del tenore Andrea Schifaudo.

“È un onore vedere che il Premio San Marco è arrivato alla sua settima edizione, entrando di diritto tra gli eventi della tradizione veneziana che non solo onora la città, ma tutto il territorio metropolitano. Anche oggi voglio ringraziare tutti i sindaci e tutte le persone presenti qui - ha detto il sindaco della Città di Venezia e della Città metropolitana, Luigi Brugnaro - Oggi premiamo le eccellenze per dare l’esempio ai giovani, raccontando loro le storie delle persone che vivono nella nostra grande città e ringraziando per le cose fatte. Esiste una realtà viva fatta dalla Città metropolitana, che non finisce qui con Venezia ma si estende a Padova, Belluno, Rovigo, Treviso, e che racconta quello che accade in tutti i nostri 44 Comuni. Oggi festeggiamo il 25 aprile, il giorno della Libertà che è stata conquistata contro i regimi totalitari. È successo 80 anni fa e questa democrazia dobbiamo continuare a difenderla non soltanto a parole ma anche con i fatti. E dobbiamo farlo tutti assieme, facendo bene il nostro lavoro e compiendo il nostro dovere per dare l’esempio di concordia e conciliazione che una giornata così bella richiede”.

A seguire, sono quindi iniziate le premiazioni ufficiali con i sindaci dei Comuni della Città metropolitana che hanno consegnato un riconoscimento a singoli, enti o associazioni meritevoli di aver dato lustro alla città con impegno quotidiano, valorizzando il territorio metropolitano e costituendo un esempio di tenacia, determinazione, generosità e preparazione.

Spazio, poi, anche alle categorie economiche, rappresentate da Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Legacoop Ufficio territoriale di Venezia, alle aziende ospedaliere Ulss 4 e Ulss 3, il cui personale opera nei vari settori con spirito di sacrificio. Un riconoscimento è stato consegnato anche alle Forze dell’ordine e militari (Polizia locale, Marina Militare, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Prefettura e Polizia di Stato), alle società partecipate del Comune di Venezia (Actv, Vela, Veritas) e ad Atvo; sono seguite poi le premiazioni del mondo culturale e delle università, individuate nella Biennale di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav.

Molti i cittadini del Comune di Venezia che hanno ricevuto l’osella e la pergamena, tra cui spiccano eccellenze dello sport, associazioni legate al volontariato e al sociale e giovani che portano avanti le tradizioni della città. Sono stati inoltre consegnati premi speciali a: Aldo Savoldello, in arte Silvan, per il suo straordinario contributo al mondo della magia e dell'intrattenimento. Eligio Paties, rinomato ristoratore, per la sua eccellenza e dedizione nel settore della ristorazione. Golden Goose, azienda leader nel settore della moda, per la loro innovazione e successo internazionale. Fabrizio Coniglio, per il suo impegno verso le attività sociali e di volontariato. Sabrina Salerno, per il suo contributo alla musica e alla cultura pop. Le Orme, storico gruppo musicale, per la loro lunga e influente carriera nel panorama musicale italiano. Due premi in memoria di Giuseppe Chiaia e Sammy Basso, ricordati per il loro impatto significativo nella comunità e per il loro coraggio e ispirazione.

Al termine della cerimonia, che si è conclusa con l’Inno di San Marco, a tutte le donne è stato consegnato il tradizionale bòcolo.

Il “Premio Festa di San Marco”è stato organizzato grazie al supporto di Vela spa e della Fondazione Musei Civici.