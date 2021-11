L'assessore Venturini all'evento Unicef per l'anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

Trentadue anni fa, il 20 novembre 1989, l'Assemblea generale dell'Onu approvava la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Due anni più tardi, nel 1991, l'Italia ratificava questa direttiva. Per ricordare queste importanti date si è svolto nella mattinata di oggi, 20 novembre, un evento organizzato dal Comitato Regionale Veneto dell'Unicef al Cinema Dante, a Mestre.

Presenti all'incontro, tra gli altri, la presidente dello stesso Comitato Mariella Andreatta, l'assessore ai Servizi sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il Garante regionale per i diritti della persona Mario Caramel e la vice presidente dell'Anci Veneto Maria Rosa Pavanello. A rappresentare l'Amministrazione comunale è invece intervenuto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

"Siamo qui per ricordare due anniversari importanti e riaffermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - ha detto Venturini - Spesso diamo per scontato che nel nostro paese la situazione sia migliore rispetto ad altre zone del mondo e che sia superfluo parlarne, invece non è così. Anche nelle nostre città più ricche infatti ci sono realtà in cui, per motivi di povertà educativa o altre cause, questi diritti non sono pienamente raggiunti.

Come Amministrazione siamo molto impegnati su questi temi - ha proseguito l'assessore - abbiamo voluto intitolare ai diritti dei bambini la Riviera di via Poerio e organizzare nel mese di maggio e in quello di ottobre una settimana di eventi dedicati all'infanzia e dell'adolescenza. Ciò è ancora più importante alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni, quando anche i bambini hanno visto comprimere la loro libertà di movimento, gioco e tempo libero. Dobbiamo impegnarci e fare in modo che loro superino le cicatrici lasciate da questa situazione".