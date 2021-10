L'assessore Venturini al padiglione "Rama" di Mestre per l'XI edizione di Venezia in Salute

Si intitola "Cambiare oggi verso il domani" l'XI edizione di Venezia in Salute (Vis) in programma oggi, sabato 16 ottobre, all'auditorium del padiglione "Giovanni Rama" dell'Ospedale dell'Angelo a Mestre. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Venezia con la Fondazione Ars Medica. Al dibattito è intervenuto, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. Presenti, tra gli altri, i direttori generali delle Ulss 3 "Serenissima" e Ulss 4 "Veneto Orientale", Edgardo Contato e Mauro Filippi. Tra gli ospiti il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, Associazione italiana del farmaco.

"Attraverso la mia presenza qui - ha affermato Venturini - vorrei che arrivi a tutti voi e ai medici di tutta Italia il ringraziamento della città di Venezia, a partire dal sindaco Luigi Brugnaro, per lo straordinario lavoro che state svolgendo. Iniziative come Vis hanno sempre avuto la forza di far uscire i professionisti dalle strutture per incontrare la gente, dal terzo settore ai cittadini, e con loro fare informazione corretta sulla salute e la sanità. Aspetti dei quali specialmente oggi ci rendiamo conto e su cui Vis è stata lungimirante. Già undici anni fa, infatti, si è avvertita l'esigenza di dover conoscere i fenomeni anche per governare le emergenze, smontando le fake news che qualcuno, magari per secondi fini, tenta di veicolare e alimentare".

Al dibattito hanno portato il loro contributo Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei medici di Venezia e vicepresidente della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO); Gabriele Gasparini, presidente Fondazione Ars Medica e Filippo Anelli, presidente FNOMCeO. Con loro Edgardo Contato, che ha ricordato la collaborazione dell'Ulss 3 con l'Amministrazione comunale di Venezia e le altre amministrazioni metropolitane anche nella messa in pratica del piano vaccinale nelle strutture del territorio. Dopo di lui ha preso la parola Mauro Filippi, prima dell'intervento del professor Palù con il suo dibattito sul tema “Tecnologia e valenza sociale della vaccinazione anti-covid19".

I lavori del convegno, trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell'Ordine dei medici di Venezia, hanno visto alternarsi altre importanti figure del panorama medico locale e nazionale, che hanno messo l'accento su come il Covid abbia impattato sul sistema sanitario nazionale e sulla società in generale e su quanto sia essenziale comprendere, a livello comunicativo, il fenomeno delle fake news e del negazionismo. Al termine del dibattito è stato trasmesso il reportage "Cambiare oggi verso il domani", realizzato da Enrico Arrighi, Marco Pieretto, Chiara Semenzato e Gabriele Gasparini, con la presentazione di Marco Ballico, fondatore di Ars Medica.

"La pandemia, a tutti i livelli, ci lascia degli insegnamenti che non dobbiamo dimenticare - ha proseguito Venturini - abbiamo toccato con mano quanto sia necessario avere strutture sanitarie adeguate, quanto importante sia la medicina territoriale e quanto fondamentale, anche a livello europeo, sia investire su ricerca e sviluppo per evitare di essere dipendenti, specie in emergenza, da alcuni colossi produttivi. Stiamo capendo, inoltre, quanto sia importante la socialità e come vadano rimodulate le nostre concezioni di spazio. Ci saranno luoghi che non si riempiranno più come in passato, c'è voglia di una interazione sana che salvaguardi, tra gli altri aspetti, l'ambiente. Queste occasioni, per le quali vi ringrazio ancora, servono a prendere appunti, a riflettere e a capire cosa dobbiamo valorizzare di una esperienza che ci ha formati e cambiati. E che ci deve far tornare a vivere non come, ma meglio di prima", ha concluso Venturini.