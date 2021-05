Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l'assessore Venturini dà il via al bike tour solidale che unisce Venezia a Cortina

Un bike tour attraverso le bellezze del Veneto che parte dalla laguna per raggiungere le Dolomiti, abbracciando così i due patrimoni Unesco simbolo della regione. L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha dato il via oggi dalla Questura di Venezia a un'iniziativa per celebrare la Giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che coniuga sport e solidarietà. Con lui il questore, Maurizio Masciopinto, il presidente regionale della Croce Rossa, Francesco Bosa, e la presidente della Croce Rossa - Comitato di Venezia, Francesca Battan.

Oggi, 8 maggio, si celebrano infatti i volontari della Croce Rossa di tutto il mondo, nel ricordo della nascita di Henry Dunant, fondatore dell'organizzazione internazionale: "Un evento utile non solo per rimarcare questo importante anniversario, ma anche per ringraziare i volontari che, non solo durante questo anno difficile ma anche dopo l'Acqua Granda, hanno affiancato la città in moltissime attività sia di natura sanitaria, sia di natura sociale - ha commentato l'assessore Venturini - Come è stato sottolineato più volte oggi, questo è stato un anno dedicato alla gentilezza, al non dimenticarsi di nessuno. Aver avuto la Croce Rossa al nostro fianco ci ha permesso di raggiungere molte persone in stato di bisogno e di fornire assistenza ai cittadini per i farmaci, per il sostegno psicologico, per la consegna e distribuzione dei kit alimentari e, da ultimo, per la prenotazione dei vaccini anti covid per i più anziani. Questi volontari hanno veramente fatto moltissimo per la città - ha concluso - un ringraziamento è doveroso e lo rimarchiamo con questa bicicletta che unisce le varie città del Veneto".

I volontari-ciclisti pedaleranno oggi e domani, portando con sé i 7 principi su cui si basa la Croce Rossa (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità).