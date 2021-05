Biennale Architettura 2021: consegnato a Rafael Moneo il Leone d'Oro alla carriera

Si è tenuta questa mattina, sabato 22 maggio, a Ca’ Giustinian la cerimonia di consegna del Leone d'Oro alla carriera a Rafael Moneo, architetto, docente, teorico dell’architettura e critico spagnolo. All'evento erano presenti il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e, in rappresentanza della città, il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Vittorio Zappalorto. Ad aprire la cerimonia, che ha visto la presenza anche di alti rappresentanti istituionali di Spagna, Emirati Arabi e Serbia, il direttore della Biennale Roberto Cicutto che ha salutato il suo predecessore Paolo Baratta, presente in sala.

La decisione di consegnare il riconoscimento a Moneo è stata presa dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia su proposta del curatore Hashim Sarkis, che ha presentato al pubblico in sala l'architetto spagnolo sostendendo che "si tratta di uno degli innovatori della sua generazione". Il Leone d’Oro alla carriera, si sottolinea ancora nelle motivazioni, "si addice perfettamente all’architetto che ha preso parte al progetto abitativo della Giudecca nel 1983, che ha vinto il concorso internazionale per il nuovo Palazzo del Cinema al Lido di Venezia nel 1991 e che da Venezia ha ricavato più di una lezione per l’architettura".

A Moneo, sempre su iniziativa del curatore Sakis, è dedicato uno spazio espositivo all'interno del Padiglione del Libro ai Giardini con una selezione di plastici e di immagini degli edifici disegnati dell’architetto spagnolo.