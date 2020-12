Nuovi orari per alcune delle Biblioteche della Rete a partire dal 4 di Dicembre e fino a nuove disposizioni ministeriali

A seguito dei DPCM del 3 dicembre 2020 e chiarimenti della Regione del Veneto del 23 novembre scorso, le Biblioteche cittadine riaprono al pubblico per il prestito e la riconsegna dei libri prenotati.

"L'emergenza legata al Covid ci impone di agire nel rispetto della sicurezza apportando modifiche continue ai servizi. Le restrizioni degli ultimi dpcm hanno limitato i servizi bibliotecari a quelli di base che garantiscono comunque la circolazione e il prestito dei libri - spiega l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - I bibliotecari sono comunque a disposizione per consigli di lettura, indicazioni bibliografiche e supporto per l'utilizzo dei servizi on line, mentre continua il grosso lavoro di catalogazione degli ultimi acquisti. Se da un lato vengono ridotti gli orari di alcune biblioteche, dall'altro lato vengono rafforzati i servizi come il Bibliobus, la consegna a domicilio il prestito degli ebook".

Nelle biblioteche della Rete del Comune di Venezia da venerdì 4 dicembre entrano in vigore nuovi orari e modalità per il prestito e la riconsegna dei libri prenotati.

Nello specifico: possono essere prenotati e ritirati in VEZ i libri della biblioteca Pedagogica e di Carpenedo Bissuola. Nuovi orari alla Vez che apre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13, mentre la Vez Junior resta aperta da lunedì a venerdì dalle 14:30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. La Biblioteca di Marghera apre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

In centro storico la Bettini Junior è aperta dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca di Castello è aperta lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 19 e in sabato dalle 9 alle 13, la biblioteca di San Tomà il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. Alla Hugo Pratt del Lido l’orario dal lunedì al venerdì è quello che va dalle 14 alle 19 mentre al sabato l’apertura è al mattino, dalle 9 alle 13.

La Biblioteca di Favaro segue i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 19, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Rimangono invariati le aperture delle biblioteche di Zelarino, Centro Donna, Murano, Burano, Giudecca, S. Pietro in Volta. La sala di lettura della Biblioteca di Forte Marghera per DPCM rimane chiusa al pubblico. Ricordiamo che il 7 dicembre saranno aperte VEZ e VEZ junior, mentre la Vigilia di Natale e il 31 dicembre la chiusura per tutte le biblioteche è alle 13.

Info, www.culturavenezia.it/biblioteche