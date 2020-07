FOTONOTIZIA - La presidente Damiano e l'assessore De Martin accolgono il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del Turismo Zurab Pololikashvili in visita istituzionale

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin, hanno accolto oggi a nome della Città il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del Turismo - UNWTO, Zurab Pololikashvili, in visita istituzionale a Venezia. Insieme al Segretario generale anche una delegazione composta da Alessandra Priante e Peter Janech, rispettivamente direttore e senior officer del Dipartimento regionale per l'Europa, Shirin El Tayan, senior Protocol officer, e Kamal Baghirli, personal media, dell'Ufficio del Segretario generale.

"Il segretario generale Pololikashvili - ha spiegato De Martin - è venuto oggi per chiedere ufficialmente alla città di Venezia di entrare nella rete globale delle città sostenibili. Le difficoltà che in questo periodo Venezia, ma anche tutte le altre grandi città turistiche del mondo stanno attraversando a causa della pandemia, diventa uno stimolo per pensare ad un turismo diverso, più sostenibile, attraverso un dialogo con le altre città, nel quale Venezia può certamente fare la sua parte". L'incontro - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente - è stato inoltre occasione per ribadire la volontà di Venezia di reagire dopo questo periodo difficile: "Anche l'ONU - ha concluso De Martin - ci aiuti a ripartire, contribuendo a far conoscere la storia della nostra città, che il prossimo anno compirà 1600 anni".

"Siamo molto onorati di questa visita - ha dichiarato Damiano - che diventa ancora più importante in un momento come questo che vede Venezia rialzarsi e ripartire più forte di prima dopo l''acqua granda' dello scorso anno e dopo il lockdown dovuto alla pandemia. Ci auguriamo che la nostra città possa diventare un punto di riferimento a livello nazionale e mondiale, un modello da seguire per una nuova idea di turismo".

Dopo una visita guidata a Palazzo Ducale, la presidente Damiano e l'assessore De Martin hanno avuto un incontro privato con la delegazione. L'incontro si è concluso con il consueto scambio di doni.

Venezia, 4 luglio 2020