Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto-anno 2019

L'assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia informa i cittadini che la Regione Veneto, con i DDR n.131 graduatorie “famiglie monoparentali” e n. 143 graduatorie famiglie numerose/trigemellari 2019 pubblicati sul Bur n. 143 del 13 dicembre e il DDR 167 del 3/12/2019 pubblicato sul Bur n. 16 del 7/2/2020, ha approvato la graduatoria delle famiglie ammesse al contributo previsto dalla DGR n. 705 del 28 maggio 2020.

E’ possibile consultare l’elenco dei beneficiari ai seguenti link della regione VENETO:

Decreti n. 131 graduatorie "famiglie monoparentali"

Decreti n. 143 graduatorie famiglie numerose/trigemellari

Decreto n. 167 del 03/12/2019

Le domande non presenti nelle graduatorie regionali non sono state ammesse per mancanza dei requisiti.

Il Comune di Venezia provvederà all'erogazione dei contributi alle famiglie ammesse solo successivamente all'avvenuto trasferimento dei fondi all'amministrazione comunale da parte della Regione Veneto.

Per informazioni: Direzione Coesione sociale, tel. 041.2749532, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.