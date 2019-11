Teatrino Groggia: venerdì 6 dicembre va in scena Spanker Machine dell’Otaku celato

Dopo il tutto esaurito della serata d’inaugurazione della stagione 2019/2020 del Teatrino Groggia , il prossimo venerdì 6 dicembre alle 21 andrà in scena il primo appuntamento della sezione Ancóra grandi dedicata al pubblico degli adulti e inserito nel cartellone Ancóra Groggia.

Le cagliaritane di LucidoSottile sono le protagoniste dello spettacolo Spanker Machine dell’Otaku celato scritto, diretto e coreografato da Tiziana Troja che porta in scena Michela Sale Musio. In Spanker Machine Anita, la protagonista, un Otaku Celato, governa la sua casa domotica come una roccaforte inespugnabile.

Attraverso i travestimenti dei suoi personaggi preferiti (Sailor Moon, Anna dai capelli rossi, Oren Ishi), attraverso le loro storie, ripercorre quotidianamente tutti i passaggi traumatici della sua vita e ci racconta il tormentato rapporto con sua madre, che non ha mai accettato la controversa sessualità della figlia. La Spanker Machine, è uno strumento autopunitivo che la protagonista utilizza come rituale di questo rapporto perverso. L’amore sconfinato per Marco, colpevole di averla lasciata senza spiegazioni, sarà il collante di questa tormentata e affascinante vicenda.

Dal 2003, Michela Sale Musio e Tiziana Troja sono direttrici artistiche della compagnia LucidoSottile. Conosciute come “Le Lucide”, sono attrici, coreografe, cantanti, registe con un’esperienza ventennale alle spalle. Anticonformiste, istrioniche e dissacranti, il loro intervento nell’arte è trasversale e non convenzionale, spesso osteggiato dalla politica e dalla censura dei benpensanti e oggetto di discussione per l’opinione pubblica. Le Lucide non sono delle artiste ordinarie, il loro lavoro spazia tra il teatro, la danza, il cinema, la fotografia e la musica, tra la comicità più sagace e satirica e il dramma contemporaneo, senza dimenticare il loro impegno sociale e di politica culturale.

Sono considerate in Sardegna un punto di riferimento non solo artisticamente ma anche a livello organizzativo e promozionale, per i giovani artisti. Il loro lavoro è fortemente caratterizzato dalla capacità di proporre, attraverso l’utilizzo e la mescolanza dei linguaggi dell’arte, un prodotto di qualità, contemporaneo, mai statico, contraddistinto dall’audacia e dalla poliedricità, che mira e scommette: sulle capacità di una comunicazione talvolta irriverente e fuori dai canonici schemi, sull’unicità del genere e sull’elevato livello di professionalità degli artisti coinvolti nelle produzioni, ma soprattutto sulla capacità di generare emozioni nel pubblico. Il loro è un modo di performare, a tratti dissacrante, che fa della realtà il suo luogo di immaginazione e che è sempre capace di far parlare degli spettacoli portati in scena.

info e biglietti: vendita a partire da un ora prima dell’inizio spettacolo. Prenotazioni a partire da 3 giorni prima, contattando 329 8407362 o info@mpgcultura.it

Biglietto €10

www.culturavenezia.it/groggia