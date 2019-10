"La Persona al centro": al convegno in auditorium Santa Margherita a Venezia il saluto dell'assessore Zaccariotto

La promozione e la valorizzazione delle persone sono stati i temi al centro del convegno nazionale "La Persona al centro", che si è svolto oggi all'Auditorium Santa Margherita dell'Università Ca' Foscari di Venezia. A portare il saluto dell'Amministrazione comunale, che ha patrocinato l'evento insieme alla Regione Veneto, Ordine degli psicologi del Veneto e Ordine degli assistenti sociali del Veneto, è stata l'assessore Francesca Zaccariotto.

Nel corso della giornata, dopo il saluto introduttivo del rettore dell'Università Ca' Foscari, Michele Bugliesi, personalità di spicco del mondo accademico e delle organizzazioni del settore hanno proposto vari contributi che hanno evidenziato l'importanza di un approccio centrato sulla persona in ambito psicologico, medico, sociale, pedagogico, organizzativo.

"Quello della persona al centro - ha esordito Zaccariotto - è un tema di assoluta attualità, in un tempo come quello in cui viviamo in cui spesso la persona umana è sotto attacco e rischia di rimanere vittima di strumenti sempre più raffinati di manipolazione". Ricordando poi la figura di Carl Rogers, "la grandezza dell'uomo e dell'opera e, insieme, la sua semplicità, che lo rendeva comprensibile a tutti", l'assessore ha richiamato un passo degli scritti di Rogers in cui lo psicologo statunitense, fondatore della terapia non direttiva, evidenziava le grandi potenzialità dell'essere umano attraverso una metafora originale: "Nell'uomo - ha ricordato Zaccariotto - Rogers coglieva una somiglianza con le patate, che anche nelle situazioni più difficili e negative, anche se vengono dimenticate in uno scantinato buio, hanno comunque la forza di germogliare sfruttando anche il più piccolo spiraglio di luce".

L'evento è stato promosso da Acp Italia, la comunità web degli psicologi, medici, insegnanti, assistenti sociali, manager, operatori sociali che hanno completato i programmi di specializzazione e di formazione dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP), fondato da Carl R. Rogers, Chuck Devonshire e Alberto Zucconi.

Venezia, 11 ottobre 2019