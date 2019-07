“Sottocasa. Teatro nelle Città”: domani pomeriggio “Giacomino e altri desideri” al Parco di Villa Bisacco a Chirignago

Dopo i primi due appuntamenti di venerdì 28 giugno al Parco della Bissuola - con “Saccomatto. La pazza storia del gatto con gli stivali” - e domenica 30 giugno a Villa Querini - con “Giacomino e altri desideri” -, il divertimento torna “sottocasa” domani, martedì 2 luglio, al Parco di Villa Bisacco a Chirignago: arriverà anche qui, infatti, alle ore 18, “Giacomino e altri desideri”, di e con Susi Danesin.

Gli spettacoli fanno parte del progetto “Sottocasa. Teatro nelle Città”, promosso dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Venezia, che mira a portare il teatro fuori dalle sale convenzionali, per animare nuovi spazi urbani e dar vita ad un’esperienza artistica coinvolgente, capace di mettere in contatto attori e spettatori in modo inusuale e più diretto.

La rassegna è finanziata nell’ambito del PON Metro 2014-2020.

La partecipazione è gratuita e gli appuntamenti continueranno fino al 6 agosto. Il programma completo: https://live.comune.venezia.it/it/teatro-sottocasa-2019-programma-spetta...