Festa dell'Europa 2019 "Diritti al voto": venerdì 31 maggio gli eventi conclusivi

La Festa dell'Europa a Venezia 2019 si conclude venerdì 31 maggio con due eventi: alla mattina il workshop “Programmi europei per le imprese (internazionalizzazione e competitività), Enterprise Europe Network - Erasmus for young entrepreneurs”, dalle 9 alle 13.30 al Parco tecnologico Vega, Sala Europa, Edificio Lybra (via delle Industrie 19/D, Marghera) e al pomeriggio con il “Concerto d’Europa”, dalle 17 alle 18.30 al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia (San Marco 2810), con un repertorio sullo String quartet op. 132 e sull'Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven, inno europeo ufficiale. Il concerto sarà eseguito dal Quartetto del Giglio diretto dal Maestro Davide Amodio alla presenza di Paolo Pellegrini, presidente della IX Commissione consiliare della Città di Venezia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In occasione dell’anno delle elezioni europee, l’edizione 2019 della Festa dell’Europa a Venezia ha avuto alla sua VII edizione un programma ricco di iniziative finalizzate a favorire una cittadinanza europea più consapevole: 26 giorni complessivi di manifestazione, praticamente tutto maggio, quasi 4000 persone coinvolte tra giovani e cittadini locali e non, più di 20 eventi tra incontri, mostre, film, spettacoli e seminari, quasi 40 partner operativamente attivati tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee. Dalla prima edizione nel 2013 la Festa dell’Europa a Venezia è cresciuta nella città triplicando i giorni di manifestazione e raddoppiando i partner coinvolti e gli eventi.

Programma completo: www.comune.venezia.it/europedirect.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento europeo - Ufficio di Informazione in Italia, Commissione europea - Rappresentanza in Italia.

“La Festa dell’Europa a Venezia - ha commentato la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano - si propone di mettere in risalto la 'vocazione europea' del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa”. Con quest’ottica a marzo, nell’ambito del progetto 'Una bandiera per l’Europa', la presidente ha incontrato quasi 2000 studenti di tutte le scuole superiori della città consegnando loro simbolicamente la bandiera europea e il servizio Euope Direct del Comune di Venezia ha distribuito centinaia di bandiere europee alla cittadinanza al suo sportello, aperto da 20 anni per informare sui diritti e le opportunità dell’Unione europea.

Europe Direct è la rete europea di informazione al servizio dei cittadini, creata dalla Commissione europea per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea con l'obiettivo di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione. I Centri di Informazione Europe Direct sono presenti in tutto il territorio dell'Unione europea e hanno il ruolo di intermediari tra l'UE e i cittadini. In Veneto il servizio è attivo dal 1998, costituito dal Comune di Venezia - come capofila - e da una rete di 23 partner istituzionali con 37 sportelli diffusi sul territorio regionale.

Venezia, 30 maggio 2019