“Camminare insieme fa bene!”: questa sera a Mestre la 6 chilometri promossa dall'Ordine degli infermieri per diffondere uno stile di vita sano

Si è svolta a Mestre, in serata, la manifestazione “Camminare insieme fa bene!”. Prevista il 12 maggio in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, ma rimandata per il maltempo, ha riscosso oggi un notevole successo, coinvolgendo cittadini, associazioni e ordini professionali. Voluta per far conoscere la professione infermieristica e l’impegno degli infermieri nel promuovere uno stile di vita sano, l'iniziativa è promossa dall'Opi - Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Venezia, in collaborazione con Uisp - Sportpertutti, Comitato di Venezia e della Polisportiva Arcobalendo Asd di Trivignano. E' inoltre inserita ne “Le Città in Festa” e ha ricevuto il patrocinio di Comune di Venezia, nonché delle Aziende Ulss 3 e 4.

Alla partenza della camminata di 6 chilometri, in Piazza Ferretto, c'erano oltre 500 partecipanti e, fra loro, anche l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e la presidente dell’ordine provinciale degli infermieri Marina Bottacin.

“Gli infermieri – ha sottolineato l’assessore Venturini - sono uno dei motori del sistema sanitario nazionale perché la loro opera va oltre la prestazione lavorativa: implica anche un aspetto umano di vicinanza al paziente e di aiuto in un percorso di cura”.

Non essendo una manifestazione a carattere competitivo, i partecipanti hanno potuto percorrere il tracciato su strada, marcapiedi e piste ciclabili al passo preferito - da podisti, fitwalkers, nordic walkers e camminatori - anche in compagnia degli amici a quattro zampe. Unico limite: il tempo di arrivo stabilito in un massimo di due ore.



“Un’occasione ha dichiarato Bottacin per far capire ai cittadini che siamo dalla loro parte e siamo pronti a tutelarli in tutte le loro esigenze. Abbiamo pensato di festeggiare con una camminata: un modo per prevenire alcune malattie, ma anche per essere meno soli, curare l’anima oltre che il corpo”.

“Camminare insieme fa bene!” rientra tra le attività promosse da Uisp nel campo prevenzione e promozione della salute previste Piano regionale di Prevenzione della Regione Veneto e mira a diffondere il messaggio che camminare in compagnia non è solo un beneficio per la salute e la prevenzione delle malattie, ma anche un modo per combattere problemi diffusi come solitudine e depressione, perché stare bene implica anche questo.

Venezia, 31 maggio 2019