Si chiude con lo “Svolo del Leon” in piazza San Marco il Carnevale di Venezia 2019

Con il tradizionale “Svolo del Leon” si è chiusa questo pomeriggio in Piazza San Marco l'edizione 2019 del Carnevale di Venezia.

Migliaia di persone hanno assistito alla suggestiva cerimonia, accompagnando con lo sguardo l'enorme gonfalone, realizzato nel 2012 da Angelo Lodi in seta di scena, che dal palco è risalito "in volo" verso il campanile sulle note dell'inno di San Marco.

Lo “svolo” è stato preceduto, come ogni anno, dall'incoronazione, da parte del Doge, della “Maria dell'Anno”, la diciannovenne di Mogliano Veneto Linda Pani, eletta ieri sera alla Fenice dalla giuria tecnica. La Maria preferita dai lettori de Il Gazzettino è stata invece Eleonora Boscolo, 18 anni, di Venezia. Sul palco, in rappresentanza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, insieme al direttore artistico del Carnevale di Venezia 2019, Marco Maccapani e all’amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva. Presentatore della cerimonia è stato Maurice Agosti, attorniato dal Corteo dogale curato dal Cers, Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche di Massimo Andreoli.

“Il Carnevale finisce - ha commentato Giusto - ma Venezia continua a restare una città viva più che mai. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questa incredibile festa, soprattutto a quelle che non si vedono ma lavorano con costanza e passione per far vivere un Carnevale in piena sicurezza”.

Il Carnevale di Venezia tornerà nel 2020, dall'8 al 25 febbraio.

Venezia, 5 marzo 2019