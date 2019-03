Cammino "Da San Marco a San Marco": il consigliere delegato Giusto alla tappa conclusiva della manifestazione in Piazza San Marco

Si è concluso questo pomeriggio in Piazza San Marco il Cammino "Da San Marco a San Marco", un percorso a piedi attraverso il Veneto, da Pai di Sopra, sul Lago di Garda, dove ci sono una piazza e una chiesa dedicate a San Marco, alla città lagunare. Durante 4 fine settimana, dal 3 al 24 marzo, i partecipanti al Cammino hanno percorso 130 chilometri, attraversando 4 province venete, passandosi di mano in mano il gonfalone di San Marco, patrono e protettore di Venezia e dei veneti. La manifestazione, giunta all'undicesima edizione, è promossa dall'associazione culturale "San Marco Evangelista” in collaborazione con l’associazione “Veneto Nostro” - Raixe, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Venezia, per recuperare la storia delle tradizioni e della cultura veneta.

Ad attendere i partecipanti al Cammino il consigliere delegato del sindaco alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e i rappresentanti istituzionali di 20 Comuni del Veneto che sono stati tappe del cammino, ciascuno con il proprio gonfalone portato dalla Polizia locale in alta uniforme.​

La manifestazione si è infine conclusa nella basilica di San Marco con una breve cerimonia e la benedizione della bandiera di San Marco che poi è stata affidata al Patriarcato di Venezia insieme ai molti doni raccolti durante il percorso dalle diverse Amministrazioni comunali toccate dal Cammino. Un altro gonfalone marciano è invece stato donato all’Associação Cultural Italiana do Vale do Jaguari in Brasile, nello Stato del Rio Grande do Sul, dove risiede una comunità di veneti emigrati.

Venezia, 24 marzo 2019