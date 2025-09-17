Presentato “Il mio diario”, distribuito gratuitamente, per il terzo anno consecutivo, a circa 55.000 scolari delle scuole primarie

Non solo il posto dove scrivere i compiti per casa, i voti, le assenze, ma un vero e proprio “compagno di viaggio” per tutti i dieci mesi dell’anno scolastico, in grado di offrire momenti di svago, con giochi, storie, curiosità, ma anche formativi, raccontando le realtà della Regione e della città. Per il terzo anno consecutivo 55.000 alunni delle scuole primarie venete hanno ricevuto gratuitamente in questi giorni, grazie al sostegno di Ulss 3 Serenissima, Autorità portuale, Comune di Venezia, Città Metropolitana e vari altri partner, “Il mio diario – Veneto leggendario”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa tenutasi nel cortile della scuola “Leopardi” di Mestre, a cui hanno preso parte, con circa 150 scolari dell’istituto scolastico, l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, il direttore generale dell’Ulss 3 “Serenissima”, Edgardo Contato, il Commissario straordinario dell’Autorità portuale, Matteo Gasparato, i rappresentanti di alcune delle realtà che hanno partecipato alla stesura del diario, raccontando la propria attività, come la Fondazione Musei civici di Venezia, la Banca degli Occhi del Veneto, la Banca dei tessuti del Veneto, La Voce di Rovigo.

“Il Comune di Venezia – ha sottolineato nel suo intervento di saluto l’assessore Besio – ha sostenuto sin dal suo nascere questo progetto. Il diario può essere considerato un vero e proprio ‘compagno di viaggio’ che accompagnerà i bambini nel loro annuale percorso scolastico.

Mi piace pensarlo anche come una ‘cassetta degli attrezzi’, perché offre agli scolari preziose pillole di ‘cittadinanza attiva’, spaziando dall’educazione civica, alla salute, dall’attività sportiva ai comportamenti corretti da tenere all’interno della comunità in materia ambientale, civica e sociale.”

Il titolo scelto per l'edizione 2025-2026 del diario è “Veneto leggendario”: l’obiettivo è infatti quello di raccontare ai bambini la bellezza e la ricchezza della regione attraverso storie, giochi e illustrazioni. Quest’anno, inoltre, si è dato grande risalto ai valori legati all’inclusione sportiva e sociale, con particolare riferimento alle esperienze e agli insegnamenti provenienti dal mondo delle paralimpiadi. E’ stata inoltre curata dall’Azienda sanitaria veneziana una sezione dedicata alla prevenzione degli incidenti pediatrici domestici.

Il diario (che mantiene la formula che lo ha reso un prodotto originale e apprezzato, con 250 pagine interamente a colori e stampate su carta rinforzata, di cui circa 120 riservate a storie, illustrazioni e giochi, presentati nella forma di strisce a fumetti) rappresenta per le famiglie anche un risparmio immediato che permette loro di destinare risorse ad altro materiale scolastico.