L'assessore Mar inaugura la 383. Fiera Franca di Chirignago

E' di nuovo tempo di Fiera Franca. In piazza San Giorgio a Chirignago la tradizione agricola, la convivialità e l'intrattenimento per tutti inaugurano una nuova stagione, per la 383. volta. Puntuale, a cavallo della seconda domenica di settembre, Chirignago rievoca le origini della Fiera, sorta nel 1642, da scambi commerciali privi di dazi, voluti dalla Repubblica Serenissima.

Questo pomeriggio l'inaugurazione ufficiale della Fiera, dedicata quest'anno alla Marina Militare, con la sfilata di Associazioni d'arma, alzabandiera e posa della corona ai caduti. La cerimonia si è aperta con il ricordo dell’architetto Gian Paolo Mar, cui è stato dedicato un minuto di silenzio. Poi è seguito l’omaggio commosso dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, che ha ringraziato gli organizzatori per il costante impegno nei confronti della comunità: "Mostrate ogni anno dedizione, umanità e professionalità. Il mio ringraziamento a nome del Comune di Venezia, per l'incessante lavoro a mantenere viva una tradizione tanto antica". Al ringraziamento dell'assessore si è unito quello del presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino Francesco Tagliapietra.

La festa è proseguita con la mostra Civiltà Rurale e Artigianale Veneta: un percorso storico tra la Venezia e il Veneto di ieri e di oggi, attraverso usanze, mestieri rurali e artigianali, l'artigianato veneziano e le merlettaie di Burano.

Inserita nel palinsesto de "Le Città in Festa", la Fiera propone fino al 16 settembre un parco divertimenti, stand gastronomico, mercatino, mostre, pesca di beneficenza e intrattenimento per i più piccoli.

Martedì sera, a chiusura della 383. Fiera Franca si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico.