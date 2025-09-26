Torna "Dritti sui Diritti", incontri e iniziative diffuse in tutta la città

Diritti negati, diritti inconsapevoli, diritti da imparare, diritti da conquistare. Continua l'impegno dell'Assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia che, attraverso la tredicesima edizione di "DIRITTI SUI DIRITTI – UN IMPEGNO COMUNE!", accende i riflettori sul ruolo fondamentale della comunità educante nella tutela di bambini e ragazzi.

Ogni anno si sceglie un tema, approfondendolo a 360 gradi attraverso incontri, eventi e iniziative, per questa edizione sarà il "diritto di essere fragili", ossia il diritto di provare ed esprimere emozioni come paura e tristezza, di essere ascoltati e protetti. "In una società come quella attuale che esalta l'efficienza e l'autonomia - dichiara l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - riconoscere la fragilità come parte della crescita di un bambino è un atto non solo necessario, ma etico. Accoglierne le emozioni, avere gli strumenti per decriptarne rabbia e tristezza, significa offrire spazi sicuri dove i più piccoli possono sviluppare se stessi e costruire relazioni autentiche. Una comunità davvero inclusiva scaturisce proprio dall'infanzia di tutti noi - conclude - in cui non deve esserci paura di mostrarsi vulnerabili, a tutte le età".

A sancirlo la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 e gli articoli 6 e 12, scelti per l'iniziativa dei quest'anno. Il primo sancisce il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, inteso anche come crescita emotiva e relazionale, strettamente legata alla possibilità di attraversare momenti di fragilità; il secondo riconosce il diritto dei bambini a esprimere liberamente la propria opinione su tutto ciò che li riguarda, con l’impegno degli adulti a prenderla sul serio. Ciò include anche il diritto di manifestare insicurezze, timori e stati d’animo complessi.

Un impegno che si concretizzerà in occasioni di incontro e confronto promuovendo la consapevolezza, la conoscenza reciproca e la partecipazione dei cittadini attraverso molteplici forme espressive.

"L'attenzione all'infanzia e il supporto alle persone fragili è sempre stata la stella polare di questo Assessorato e dell'intera Amministrazione - continua Venturini - Un impegno che si traduce in una sola parola, empatia. Questo sarà il sottotesto di tutte le iniziative capillari di questa manifestazione. Mettersi nei panni dell'altro, cercare di capirlo, di interpretare i suoi bisogni invisibili che governano i suoi comportamenti, il suo modo di 'sentire' le emozioni e di percepire il mondo che ci circonda. Attraverso questa prospettiva intendiamo rafforzare e ampliare la rete di servizi e realtà coinvolte, portando al centro del dibattito pubblico la dimensione emotiva dei più giovani. Perché da come li ascoltiamo e accogliamo oggi dipende il modo in cui vivranno il loro ruolo di cittadini domani".

La manifestazione nasce da un lavoro corale, ispirato al principio della sussidiarietà orizzontale, che ha coinvolto 68 realtà: enti pubblici, associazioni, organizzazioni del terzo settore e cittadini. Insieme hanno costruito una rete attiva che ha ideato circa 47 eventi in varie zone della città, sia in terraferma che in laguna.

Tutti i componenti della comunità educante e i cittadini sono invitati a partecipare, condividendo esperienze e collaborando per crescere insieme, anche in un tempo di grandi trasformazioni sociali e culturali.

Inaugurazione

Sabato 4 ottobre – ore 16

Venezia, Campo Santa Margherita

Tutti in campo per i diritti

Un pomeriggio di giochi, storie e magia per tutte le età a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con associazione Didatticando, Vetrina del Volontariato e della Solidarietà, Small Caps, CTR Venezia Centro Teatrale di Ricerca.

Gli altri appuntamenti

Nei giorni a seguire numerose attività per bambini e ragazzi organizzate anche con le scuole, convegni e seminari tra cui 3 eventi per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’affido e la solidarietà familiare; Venerdì 10 0ttobre 1000 Giorni Di Noi Attività di laboratorio per bambini e di formazione per gli adulti a cura di Dgr 115 1000 Giorni in collaborazione con Albero della Vita, Mater Femina, Casa Famiglia Pio X, CSSA, Funzione Alfa; Domenica 12 ottobre a Favaro Veneto – Auditorium Sbrogiò, via Gobbi, 19/a ore 17.00 Le quattro stagioni dell’amicizia Spettacolo di teatroterapia con la regia di Giorgia Favorido a cura di associazione Italiana Persone Down di Mestre;

A novembre DRITTI SUI DIRITTI RITORNA… in occasione dell’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989), verranno proposte numerose occasioni di incontro tra cui un convegno Venerdì 14 e sabato 15 novembre a Mestre - Centro Culturale Candiani, Piazzale L. Candiani, 7 ore 9 Alleanze che educano all’alleanza. Generazioni che dialogano Con la partecipazione e interventi di Ally Beltrame a cura di servizio Infanzia e Adolescenza, in collaborazione con USSM Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Ministero della Giustizia, COGES Don Milani, CSSA, Ass. Lunghi Cammini

Per informazioni Servizio Infanzia e Adolescenza

Rosanna Rosada drittisuidiritti@comune.venezia.it tel.041.2746670

Direzione Coesione Sociale

Settore Servizi alla Persona

Servizio Infanzia e Adolescenza