L’omaggio della Mostra del Cinema ai Vigili del Fuoco. Il sindaco Brugnaro alla proiezione del cortometraggio "In re minore"

03/09/2025

Aprile 2009, sono i giorni che seguono il terribile terremoto a L'Aquila. Il vigile del fuoco Alberto è nel cuore della città martoriata e mentre scava alla ricerca di superstiti si trova a fare i conti non solo con la distruzione ma con il suo dolore più intimo e profondo.   

"In re minore" è il film scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini, entrambi vigili del fuoco, presentato questa mattina, 3 settembre, in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il cortometraggio è prodotto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. 

Alla proiezione, all'hotel Excelsior, ha preso parte il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, insieme ai sottosegretari ai ministeri dell’Interno e della Cultura, Emanuele Prisco e Lucia Borgonzoni, con il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. In sala anche Bruno Vespa, Gianni Letta e il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio.

L'evento è stata un'occasione, per Venezia e il sindaco Brugnaro, di ringraziare il corpo dei Vigili del fuoco: "È giusto e doveroso ricordare il loro intervento nelle situazioni di emergenza e nelle tragedie, ma è altrettanto importante riconoscere il loro impegno quotidiano, costante e silenzioso. Un lavoro fatto di generosità straordinaria".

Il sindaco ha quindi sottolineato l'importanza, dopo una tragedia, della ricostruzione: "Se vogliamo davvero rendere omaggio ai Vigili del fuoco, ai cittadini, ai volontari e a tutte le persone che affrontano le difficoltà e le tragedie senza mai sottrarsi alle proprie responsabilità – al di là di ogni appartenenza politica – dobbiamo portare a termine le opere. Solo così possiamo onorare concretamente le vittime e costruire una società più giusta e sicura. Penso in particolare al mondo del lavoro, dove ancora oggi si registrano troppe morti. È lì che dobbiamo concentrare i nostri sforzi, investendo seriamente nella prevenzione e nella sicurezza" ha continuato il primo cittadino. 

E per una città come Venezia, Brugnaro ha ricordato quanto sia indispensabile la presenza del Corpo: "Abbiamo  bisogno di più donne e uomini nei Vigili del fuoco. Lo dico con forza alle istituzioni presenti e al Governo, facendomi portavoce dell’appello lanciato in questi ultimi giorni. Abbiamo il dovere di garantire un servizio all’altezza delle esigenze di una città complessa come la nostra".

 

