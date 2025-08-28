Il Comune e la Città metropolitana di Venezia alla cerimonia di inaugurazione delle torce olimpiche Milano-Cortina 2026

Debutto ufficiale delle torce olimpiche di Milano-Cortina 2026. Questa mattina, nell’area fieristica di Longarone, si è tenuta la cerimonia di presentazione: il presidente della Regione Luca Zaia ha fatto cadere il drappo blu svelando così le torce olimpica e paralimpica, accompagnato dal presidente della Fondazione Cortina Stefano Longo e dal presidente Unioncamere del Veneto, Franco Conzato.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presidente della Commissione consiliare allo Sport del Comune di Venezia, Matteo Senno, e la vicesindaca della Città metropolitana, Silvia Susanna. Numerose le autorità civili e militari intervenute. A fare gli onori di casa è stata la presidente di Longarone Fiere Dolomiti Caterina Carrer, con lei presenti anche il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin e il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.

"Un appuntamento importante quello di stamane, che segna una tappa significativa nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernale del 2026 che sono un simbolo di pace, unione e fratellanza tra popoli: sentimenti di cui abbiamo bisogno in questo particolare momento storico - ha dichiarato il consigliere comunale Senno a margine della cerimonia - Un evento di grande importanza non solo sul fronte sportivo, ma che che contribuirà allo sviluppo economico, sociale e culturale del Veneto, del Comune di Venezia e della Città metropolitana" ha concluso Senno.

Parole condivise dalla vicesindaca della Città metropolitana Silvia Susanna: "Sarà una grande emozione veder sfilare le torce olimpiche nel nostro territorio, il loro passaggio contribuirà ad avvicinare i cittadini al grande evento. Le città si stanno già preparando ad accogliere le torce con particolari allestimenti, siamo sicuri che ci sarà una grande partecipazione ed accoglienza. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono sicuramente motivo di gramde soddisfazione per la Città metropolitana".

In occasione della cerimonia, l'area fieristica di Longarone ha ospitato la mostra itinerante "Sport e montagna tra tradizione e innovazione. Cortina d'Ampezzo. Le due Olimpiadi" a cura dell'architetto Ugo Soragni.