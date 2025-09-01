Avviso meteo: allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali dalla sera di lunedì 1 a martedì 2 settembre

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un'allerta gialla per il rischio idrogeologico e arancione per il rischio idrogeologico per temporali dalla sera di lunedì 1 a martedì 2 settembre.

L'allerta è stata diramata viste le previsioni emesse da ARPAV di precipitazioni da sparse a diffuse (specie sui settori centro settentrionali) a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente forti e persistenti.

Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di Protezione Civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/colori_allerta.pdf