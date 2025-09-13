Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali dalla sera di sabato 13 alla mattina di domenica 14 settembre

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali dalla serata di sabato 13 e fino alla mattinata di domenica 14 settembre.

L'allerta è stata diramata viste le previsioni emesse da ARPAV che indicano rovesci e temporali con fenomeni localmente intensi, specie tra e Prealpi e pianura/costa.

Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.

Il Servizio Protezione civile del Comune di Venezia, ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo scaricabile ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione dell'allerta di protezione civile:

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/colori_allerta.pdf.