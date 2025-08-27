Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali dal pomeriggio di giovedì 28 a venerdì 29 agosto

Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali dal pomeriggio di giovedì 28 a venerdì 29 agosto27/08/2025
La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico e per temporali dal pomeriggio di giovedì 28 al pomeriggio di venerdì 29 agosto.
Viste le previsioni emesse da ARPAV è prevista una fase di instabilità con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti, specie su zone montane/pedemontane; saranno possibili su tutta la regione temporali localmente anche forti.
Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.
Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:
https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/
https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/
Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di Protezione Civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/colori_allerta.pdf