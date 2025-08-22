Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dal pomeriggio di venerdì 22 alla mattina di sabato 23 agosto

La comunicazione della Protezione Civile

Allerta meteo gialla per la criticità idrogeologica venerdì 22 e sabato 23 agosto

Meteo
 

22/08/2025

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che, dalla serata di venerdì 22 e fino alla mattinata di sabato 23 agosto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale.

Le previsioni Arpav indicano che una prima fase di instabilità è prevista tra il pomeriggio e la sera di venerdì 22 e la mattinata di sabato 23. Sono previste possibili precipitazioni, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie tra Prealpi e pianura dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso.

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:
https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/
https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...

