Allerta meteo gialla per la criticità idrogeologica venerdì 22 e sabato 23 agosto

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che, dalla serata di venerdì 22 e fino alla mattinata di sabato 23 agosto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale.

Le previsioni Arpav indicano che una prima fase di instabilità è prevista tra il pomeriggio e la sera di venerdì 22 e la mattinata di sabato 23. Sono previste possibili precipitazioni, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie tra Prealpi e pianura dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso.

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...