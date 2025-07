Torna il laboratorio su acqua e ambiente al rifugio Galassi, dal 9 al 12 luglio

Un anno fa la valanga della Marmolada; ieri la temperatura del mare arrivava a 27.8 gradi; i Poli sorvegliati speciali perchè sentinelle degli accadimenti climatici che arrivano fino alle nostre latitudini.

Si torna così a parlare di ambiente con "La risorsa acqua, dalle Dolomiti al mare", quarta edizione del laboratorio multidisciplinare, con il Comune di Venezia capofila di un parterre che si è consolidato e allargato negli anni, assieme al grande interesse degli istituti scientifici.

Questa mattina, a Ca' Loredan, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, che si terrà dal 9 al 12 luglio, come sempre al rifugio Pietro Galassi città di Mestre, alla Forcella Piccola dell'Antelao.

"Siamo arrivati al quarto anno e l'interesse accademico e della scienza è sempre più importante, aumentano i partner coinvolti nei convegni/laboratorio e Venezia fa da catalizzatore a un lavoro sempre più corale - ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune di Venezia Massimiliano De Martin - Questa tre giorni è un'occasione per far capire che le decisioni vanno prese in maniera condivisa e con coscienza".

"Il sistema terra è fatto di connessioni e quanto avviene in Artico influenza le Dolomiti e influenza Venezia - ha spiegato Giuliana Panieri, direttrice CNR, Scienze polari - Inoltre i fenomeni vanno conosciuti perchè tutti noi possiamo proteggere l'ambiente. Appuntamenti come questi sono quindi importantissimi".

Anche Francesco Trovò, professore associato dello Iuav Venezia, ha sottolineato il legame Dolomiti-Venezia, Mose-Marmolada: "Sono tematiche legate intrinsecamente e quella al Galassi è un'occasione per condividere e confrontarsi, lì dove la natura non è solo evocata".

In rifugio ci saranno anche le nuove generazioni, dai ragazzi inviati dall'Unesco, agli studenti di Ca' Foscari che potranno fare un'esperienza di lavoro sul campo: "L'università, del resto, è da dieci anni in prima linea e ora deve affrontare il sempre più gravoso problema ambientale in maniera multidisciplinare: fenomeni complessi vanno analizzati dal punto di vista delle scienze e delle scienze umane" ha spiegato Corinna Guerra, con cattedra Unesco del corso Water heritage development.

Partner dalla prima ora il Cai Mestre, presente in conferenza con il presidente regionale Francesco Abbruscato e il presidente del Comitato scientifico Veneto, FVG e Trentino Alto Adige Marco Cabbai: "Si è registrato lo zero termico sopra i 5 mila metri, segno preoccupante e questa è un'occasione per condividere le nostre conoscenze e poi diffonderle".

"Ricerca, scienza e tecnologia vanno portate su un piano concreto per affrontare sul serio il cambiamento climatico, che nel nostro caso specifico tocca l'elemento acqua: dal Mose, ai fiumi, alle laminazioni, ai rischi idrogeologi e alla meteorologia e la presenza da quest'anno di Arpav ci permetterà di dare visione diversa" ha concluso De Martin.

Con il Comune di Venezia, aderiscono al progetto, Club Alpino Italiano, oltre a Città Metropolitana di Venezia, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Fondazione Dolomiti UNESCO, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Europe Direct Venezia, Università IUAV di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, ARPAV, Consorzio di Bonifica.

Presenti in conferenza stampa anche Angela Pomaro dell'Institute of Marine scienses researcher; Sara Pavan dirigente dell'U.O. Idrologia per Arpa Veneto; Alessandra Costa, direttore generale Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità, Genny Busetto della società Mitilla; Francesca Vianello per il Comune di Venezia - Europe direct.