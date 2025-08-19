Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali mercoledì 20 e giovedì 21

Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali mercoledì 20 e giovedì 2119/08/2025
La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.
Le previsioni Arpav indicano fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).
Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.
Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:
https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/
https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/
Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...