Ondata di calore da martedì 12 agosto: possibili rischi per la salute

L’elevata temperatura e umidità che da giorni interessa il nostro territorio fanno sì che a partire dalla giornata di oggi, martedì 12 agosto, si verifichino le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da ARPAV - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto e dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto.

Il caldo persistente ed un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili.

In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM telefonando al numero 118.

Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.

I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:

Numero dedicato Comune di Venezia | 041 5351904 da lunedì a venerdì 7.30 -17.30;

Numero Verde Regionale | 800 535 535 attivo 24h su 24h;

Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona | 0413039211;

Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3) | 041 5795090 attiva da lunedì a domenica dalle ore 7 alle 21 - email: cot@aulss3.veneto.it;

Ministero della Salute | numero di pubblica utilità 1500.

E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo.

Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare leggere gli opuscoli e gli approfondimenti predisposti dalla protezione civile al link: www.comune.venezia.it/it/protezionecivile

Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata idratazione, uso di fibre naturali come cotone e lino per l’abbigliamento, l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata etc.) e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno.

Si raccomanda pertanto di seguire i seguenti consigli di carattere generale:

bere frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in assenza di sete! Controllare quanto si beve ogni giorno;

se si urina poco significa che non si sta bevendo abbastanza: occorre bere di più;

in assenza di aria condizionata in casa, trascorrere almeno tre ore al giorno in un ambiente climatizzato a casa di familiari o amici;

in alternativa, trascorrere almeno tre ore, godendosi l’arte al fresco, frequentando i Musei della Fondazione Musei Civici (quasi tutti climatizzati: www.visitmuve.it) o leggendo un buon libro nelle Biblioteche comunali quasi tutte climatizzate (per orari e informazioni è consultabile il sito www.culturavenezia.it/biblioteche oppure ai numeri di telefono 0412746740 - 0412746740);

in compagnia nei centri anziani climatizzati attivati nel territorio comunale o nei centri commerciali (tutti i dettagli nell’opuscolo);

tenere chiuse le imposte e le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione;

aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile, durante la notte per far entrare aria fresca;

dormire e soggiornare nelle stanze più fresche;

in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta e verdure crude;

evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina. Diluire con acqua fresca le bevande troppo zuccherate;

nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca;

cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più calde, che sono quelle dalle ore 11 alle 18;

indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio se di colore chiaro e un cappello;

evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.

La Regione del Veneto ha inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 14 agosto.

In allegato i volantini con i consigli utili su come difendersi dalle ondate di calore, le informazioni generali e i numeri di telefono da contattare in caso di necessità.