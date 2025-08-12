Ondata di calore da martedì 12 agosto: possibili rischi per la salute

L’elevata temperatura e umidità che da giorni interessa il nostro territorio fanno sì che a partire dalla giornata di oggi, martedì 12 agosto, si verifichino le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da ARPAV - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto e dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto.
Il caldo persistente ed un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili.
In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM telefonando al numero 118.
Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.
I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:
- Numero dedicato Comune di Venezia | 041 5351904 da lunedì a venerdì 7.30 -17.30;
- Numero Verde Regionale | 800 535 535 attivo 24h su 24h;
- Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona | 0413039211;
- Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3) | 041 5795090 attiva da lunedì a domenica dalle ore 7 alle 21 - email: cot@aulss3.veneto.it;
- Ministero della Salute | numero di pubblica utilità 1500.
E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo.
Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare leggere gli opuscoli e gli approfondimenti predisposti dalla protezione civile al link: www.comune.venezia.it/it/protezionecivile
Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata idratazione, uso di fibre naturali come cotone e lino per l’abbigliamento, l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata etc.) e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno.
Si raccomanda pertanto di seguire i seguenti consigli di carattere generale:
- bere frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in assenza di sete! Controllare quanto si beve ogni giorno;
- se si urina poco significa che non si sta bevendo abbastanza: occorre bere di più;
- in assenza di aria condizionata in casa, trascorrere almeno tre ore al giorno in un ambiente climatizzato a casa di familiari o amici;
- in alternativa, trascorrere almeno tre ore, godendosi l’arte al fresco, frequentando i Musei della Fondazione Musei Civici (quasi tutti climatizzati: www.visitmuve.it) o leggendo un buon libro nelle Biblioteche comunali quasi tutte climatizzate (per orari e informazioni è consultabile il sito www.culturavenezia.it/biblioteche oppure ai numeri di telefono 0412746740 - 0412746740);
- in compagnia nei centri anziani climatizzati attivati nel territorio comunale o nei centri commerciali (tutti i dettagli nell’opuscolo);
- tenere chiuse le imposte e le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione;
- aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile, durante la notte per far entrare aria fresca;
- dormire e soggiornare nelle stanze più fresche;
- in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta e verdure crude;
- evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina. Diluire con acqua fresca le bevande troppo zuccherate;
- nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca;
- cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più calde, che sono quelle dalle ore 11 alle 18;
- indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio se di colore chiaro e un cappello;
- evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.
La Regione del Veneto ha inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 14 agosto.
In allegato i volantini con i consigli utili su come difendersi dalle ondate di calore, le informazioni generali e i numeri di telefono da contattare in caso di necessità.