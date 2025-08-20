Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per temporali mercoledì 20 e giovedì 21

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per temporali mercoledì 20 e giovedì 2120/08/2025
La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta arancione per il rischio idrogeologico e per temporali, dalla serata di oggi, fino alla mattinata di domani giovedì 21 agosto.
Le previsioni Arpav indicano possibili fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate e forti raffiche di veneto) ed i quantitativi di pioggia potrebbero essere localmente abbondanti.
Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.
Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:
https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/
https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/
Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...