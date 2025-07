Avviso meteo: prosegue l'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali tra venerdì 25 e sabato 26 luglio

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali per la tarda serata di oggi 25 luglio e fino alla prima parte della giornata di domani, sabato 26. Saranno possibili temporali associati a fenomeni intensi.

Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo.

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...