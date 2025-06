Visita guidata alla scoperta dei pipistrelli sabato 14 giugno agli Alberoni

Il Wwf Venezia e Territorio, in collaborazione con il Comune di Venezia, organizza una serata alla scoperta dei pipistrelli nell'area naturale protetta sito ZSC/ZPS della rete Natura 2000 e Oasi Dune degli Alberoni, accompagnati dall'esperto Andrea Pereswiet Soltan, ricercatore specializzato in chirotteri ed uno dei massimi esperti in Veneto di mammiferi volanti.

Appuntamento alle ore 20.45 sabato 14 giugno 2025 all'Infopoint in via Ca' Rossa 1A, di fronte alla fermata dell'autobus Actv linea A.

Obbligatoria come sempre la prenotazione via mail (alberoni@wwf.it) oppure via WhatsApp al numero segreteria Oasi 348.2686472.